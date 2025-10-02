MIHAJLO PANTIĆ DOBITNIK VINSKE NAGRADE ZA KNJIŽEVNOST: Jednoglasnom odlukom žirija priznanje dobio prozaista,esejista,kritičar
JEDNOGLASNOM odlukom žirija ovogodišnji dobitnik Vinske nagrade je književnik Mihajlo Pantić.
O lauretu je odlučivao žiri (Vida Ognjenović, akademik, dramski pisac i reditelj, Dušan Kovačević, akademik, dramski pisac i reditelj, Živorad Đorđević, pisac), a u obrazloženju se, između ostalog, navodi:
"Pantić spada u prvi red naših književnih savremenika, a to je mesto osvojio idući u pisanju najtežim putem. S ozbiljnim poverenjem u moć jezika, on smelo ulazi i u sfere onoga što je na oko neopisivo. Pantić iskušava izazove najnepodatnijeg i neiskazivog materijala, slobodno se poigravajući njima, ali predano i dosledno, bez skribentske oholosti i narcizma. Prozaista, pripovedač čije pripovetke podižu nivo antologija. Esejista britke i uvek dobro obrazložene argumentacije o pitanjima koja tište današnjeg preplašenog čoveka. Kritičar, znalac, čiji se kritički prikazi čitaju kao jedna vrsta vodiča kroz delo, jer kritičar Pantić ne popuje piscu, ne popravlja mu tekst na profesorski način. On suviše dobro poznaje autorske osobenosti pa ih čuva od čitalačkog i kritičarskog prekog suda. No daleko od toga da previđa greške i da povlađuje kiču. Stvar je samo u načinu pristupa."
Dosadašnji dobitnici ove nagrade su Ljubomir Simović, Dušan Kovačević, Dragan Velikić, Vida Ognjenović, Radovan Beli Marković, Duško Novaković i Milisav Savić.
Nagrada će biti uručena u sredu, 15. oktobra, u Vinariji Radovanović u Krnjevu.
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
Komentari (0)