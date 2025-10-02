MIHAJLO PANTIĆ DOBITNIK VINSKE NAGRADE ZA KNJIŽEVNOST: Jednoglasnom odlukom žirija priznanje dobio prozaista,esejista,kritičar

JEDNOGLASNOM odlukom žirija ovogodišnji dobitnik Vinske nagrade je književnik Mihajlo Pantić.

foto V.Danilov

O lauretu je odlučivao žiri (Vida Ognjenović, akademik, dramski pisac i reditelj, Dušan Kovačević, akademik, dramski pisac i reditelj, Živorad Đorđević, pisac), a u obrazloženju se, između ostalog, navodi:

"Pantić spada u prvi red naših književnih savremenika, a to je mesto osvojio idući u pisanju najtežim putem. S ozbiljnim poverenjem u moć jezika, on smelo ulazi i u sfere onoga što je na oko neopisivo. Pantić iskušava izazove najnepodatnijeg i neiskazivog materijala, slobodno se poigravajući njima, ali predano i dosledno, bez skribentske oholosti i narcizma. Prozaista, pripovedač čije pripovetke podižu nivo antologija. Esejista britke i uvek dobro obrazložene argumentacije o pitanjima koja tište današnjeg preplašenog čoveka. Kritičar, znalac, čiji se kritički prikazi čitaju kao jedna vrsta vodiča kroz delo, jer kritičar Pantić ne popuje piscu, ne popravlja mu tekst na profesorski način. On suviše dobro poznaje autorske osobenosti pa ih čuva od čitalačkog i kritičarskog prekog suda. No daleko od toga da previđa greške i da povlađuje kiču. Stvar je samo u načinu pristupa."

Dosadašnji dobitnici ove nagrade su Ljubomir Simović, Dušan Kovačević, Dragan Velikić, Vida Ognjenović, Radovan Beli Marković, Duško Novaković i Milisav Savić.

Nagrada će biti uručena u sredu, 15. oktobra, u Vinariji Radovanović u Krnjevu.