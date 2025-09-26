NOVOSTI VAS VODE U ATELJE 212: Pogledajte predstavu “NESTAJANJE”
"NOVOSTI" vas vode u Atelje 212 na predstavu "Nestajanje".
Prvih 5 čitalaca koji pošalju osnovne podatke: ime, prezime i broj telegona na mejl pr@novosti.rs, dobiće po 2 ulaznice za predstavu "Nestajanje" koja je trenutno na repertoaru Ateljea 212 u ponedeljak, 29. septembra na sceni "Mira Trailović" od 20 časova.
ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
