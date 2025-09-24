Kultura

DOLAZE "TRI PRASETA I JOŠ JEDNO": Gostovanje banjalučkog "Jazavca" u Pozorištu "Boško Buha"

Vukica STRUGAR

24. 09. 2025. u 13:34

NA početku nove sezone Pozorište "Boško Buha" ugostiće ovog vikenda Gradsko pozorište "Jazavac" sa ansamblom predstave " Tri praseta i još jedno" Toda Nikoletića, u dramatizaciji Aleksandara Vasiljevića i režiji Belinde Stijak.

ДОЛАЗЕ ТРИ ПРАСЕТА И ЈОШ ЈЕДНО: Гостовање бањалучког Јазавца у Позоришту Бошко Буха

foto Pozorište "Jazavac"

Predstava je namenjena deci starijoj od četiri godine,a na repertoaru je u subotu, 27. septembra, u Tetaru "Vuk". Igraju Velimir Blanić, Anđela Tasić ( alternaciji sa Katarinom Rendić), Jelena Jandrić, Miloš Ćebić i Pavle Pavić.

- Kroz motive kultne bajke "Tri praseta" pisac Tode Nikoletić se pozabavio jako važnom temom današnjice, a to je ekologija i borba za spas planete. Tode je jedan od naših značajnijih živih pisaca za decu, a izdvaja se po tome što piše na duhovit, zanimljiv i deci razumljiv način - ističe Belinda Stijak, rediteljka. - Kroz dinamične scene isprepleteni su likovi prasića, Vuka, Aske i još nekog. Ova zanimljiva družina nam priča priču o hrabrosti, o tome kako pomoći drugom u nevolji, o zaštiti prirode i o tome da nikada nije kasno da postanemo bolji ljudi.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SUNCE U TRCI ZA OSKAR: Ostvarenje Davida Jovanovića biće srpski kandidat za prestižnu nagradu Američke akademije filmske umetnosti
Kultura

0 0

"SUNCE" U TRCI ZA OSKAR: Ostvarenje Davida Jovanovića biće srpski kandidat za prestižnu nagradu Američke akademije filmske umetnosti

SELEKCIONA komisija za izbor srpskog kandidata za nagradu Oskar donela je odluku da kandidat Srbije za 98. dodelu nagrade Američke akademije filmske umetnosti i nauke u kategoriji najbolji međunarodni film 2025. godine bude film "Sunce nikad više" reditelja Davida Jovanovića, u produkciji kuće Pointless Films i Fakulteta dramskih umetnosti.

25. 09. 2025. u 12:59

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)