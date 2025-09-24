DOLAZE "TRI PRASETA I JOŠ JEDNO": Gostovanje banjalučkog "Jazavca" u Pozorištu "Boško Buha"
NA početku nove sezone Pozorište "Boško Buha" ugostiće ovog vikenda Gradsko pozorište "Jazavac" sa ansamblom predstave " Tri praseta i još jedno" Toda Nikoletića, u dramatizaciji Aleksandara Vasiljevića i režiji Belinde Stijak.
Predstava je namenjena deci starijoj od četiri godine,a na repertoaru je u subotu, 27. septembra, u Tetaru "Vuk". Igraju Velimir Blanić, Anđela Tasić ( alternaciji sa Katarinom Rendić), Jelena Jandrić, Miloš Ćebić i Pavle Pavić.
- Kroz motive kultne bajke "Tri praseta" pisac Tode Nikoletić se pozabavio jako važnom temom današnjice, a to je ekologija i borba za spas planete. Tode je jedan od naših značajnijih živih pisaca za decu, a izdvaja se po tome što piše na duhovit, zanimljiv i deci razumljiv način - ističe Belinda Stijak, rediteljka. - Kroz dinamične scene isprepleteni su likovi prasića, Vuka, Aske i još nekog. Ova zanimljiva družina nam priča priču o hrabrosti, o tome kako pomoći drugom u nevolji, o zaštiti prirode i o tome da nikada nije kasno da postanemo bolji ljudi.
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)