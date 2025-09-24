DOLAZE "TRI PRASETA I JOŠ JEDNO": Gostovanje banjalučkog "Jazavca" u Pozorištu "Boško Buha"

NA početku nove sezone Pozorište "Boško Buha" ugostiće ovog vikenda Gradsko pozorište "Jazavac" sa ansamblom predstave " Tri praseta i još jedno" Toda Nikoletića, u dramatizaciji Aleksandara Vasiljevića i režiji Belinde Stijak.

foto Pozorište "Jazavac"

Predstava je namenjena deci starijoj od četiri godine,a na repertoaru je u subotu, 27. septembra, u Tetaru "Vuk". Igraju Velimir Blanić, Anđela Tasić ( alternaciji sa Katarinom Rendić), Jelena Jandrić, Miloš Ćebić i Pavle Pavić.

- Kroz motive kultne bajke "Tri praseta" pisac Tode Nikoletić se pozabavio jako važnom temom današnjice, a to je ekologija i borba za spas planete. Tode je jedan od naših značajnijih živih pisaca za decu, a izdvaja se po tome što piše na duhovit, zanimljiv i deci razumljiv način - ističe Belinda Stijak, rediteljka. - Kroz dinamične scene isprepleteni su likovi prasića, Vuka, Aske i još nekog. Ova zanimljiva družina nam priča priču o hrabrosti, o tome kako pomoći drugom u nevolji, o zaštiti prirode i o tome da nikada nije kasno da postanemo bolji ljudi.