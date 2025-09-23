Kultura

PREMINULA SLAVNA GLUMICA: Ostaće upamćena po ulogama u kultnim filmovima

Novosti online

23. 09. 2025. u 23:45

ČUVENA francusko-italijanska glumica Klaudija Kardinale, legenda kinematografije 1960-ih, preminula je danas u Nemuru kod Pariza, saopštio je njen agent.

Foto: Printskrin

Glumica (87) preminula je mirno okružena svojom decom.

Rođena u Tunisu, Klaudija Kardinale je radila sa najvećim rediteljima, uključujući Lukina Viskontija, Federika Felinija, Ričarda Bruksa, Anrija Verneja i Serđa Leonea.

- Ona nam ostavlja nasleđe slobodne i inspirisane žene, kako u karijeri tako i kao žena i umetnica - rekao je njen agent Loran Savri.

Njene najpoznatije uloge su u kultnim filmovima "Osam i po" (1963) i "Bilo jednom na divljem zapadu" (1968).

