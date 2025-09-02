OVACIJE ZA "ŠVABICU" U KAZANJU: Predstava banjalučkog teatra izvedena pred hiljadu i po gledalaca u glavnom gradu Tatarstana

PREDSTAVA "Švabica" Narodnog pozorišta Republike Srpske nedavno je, dve večeri za redom, punila salu velelepnog Tatarskog državnog akademskog pozorišta "Galiasgara Kamal" u Kazanju.

foto Filip Ljubojević

Igri našeg ansambla prisustvovalo je oko hiljadu i po posetilaca, a NP RS je prvi strani teatar koji je nastupio na njihovoj sceni. Gostovanje je, inače, realizovano na najvišem državnom nivou i predstavlja početak saradnje između dve zemlje.

Tako su naši umetnici "otvorili sezonu" u novoj zgradi teatra sa imenom Galiasgara Kamala, poznatog tatarskog pisca i osnivača moderne drame, otvorenoj ove godine na impresivnih 57 hiljada kvadratnih metara.

- Predstavili smo se tamošnjoj publici sa predstavom rađenoj po tekstu Laze Lazarevića i u režiji Dušana Petrovića, jednom od šest premijera iz prošlogodišnje produkcije - kaže Ljubiša Savanović, glumac i umetnički direktor kuće. - Posle uspešnog gostovanja u Sankt Peterburgu sa "Gospođicom" prošle godine, ovih dana nastupili smo u glavnom gradu Tatarstana. Prezadovoljni smo prijemom kod publike koja je glumce nagradila burnim aplauzima. Uskoro ćemo imati priliku i da predstavu kolega Lutkarskog teatra iz Kazanja vidimo na festivalu u Dječjem pozorištu RS u Banjalici, pa se nadam da će se saradnja nastaviti i ubuduće.

foto F.Ljubojević

Reditelju Dušanu Petroviću bilo je posebno zadovoljstvo da upravo ovaj naslov postavi na pozorišnu scenu, za šta je imao i jedan lični razlog:

- Kada sam imao nepunih dvanaest godina, krajem 1979, gledao sam predstavu "Švabica" Narodnog pozorišta Sombor, u dramatizaciji i režiji Miloša Lazin. Na mene je ostavila toliko snažan utisak da se čak i danas sećam pojedinih scena - otkrio je Petrović. - Rad na ovoj predstavi za mene je neka vrsta povratka u prošlost i potraga za odgovorima na pitanja koja nisam razumeo tada, a čini mi se ni kasnije, prolazeći kroz životne izazove. Zašto smo spremni sami sebi natovariti na leđa teret odgovornosti i dužnosti prema nekim društvenim konstruktima (socijalni status, karijera, patriotizam) i zbog njih se odreći lične sreće, pa čak i ljubavi? Na ovo pitanje ne postoji jedinstven i jednostavan odgovor. Naša predstava je pokušaj da pokrenemo razmišljanje o ovom problemu.

Pedagoški rad DUŠAN Petrović diplomirao je pozorišnu režiju 1993. u klasi profesora Miroslava Belovića. Dve sezone bio je stalni član Narodnog pozorišta Sombor, a od 1994. zaposlen je na FDU. Režirao je oko 50 predstava u Beogradu, Novom Sadu, Banjaluci, Somboru, Subotici i drugim gradovima. Dve pozorišne godina bio je i direktor Drame SNP, a četiri - direktor Drame u NP Subotica.

O gostovanju u Kazanju i izvođenju predstave kojoj je prisustvovao, Petrović kaže:

- Teatar "Kamal" prostraniji je od bilo kog pozorišta u Srbiji. Verovatno čak duplo veći od SNP, na primer. Sazidali su ga za dve godine, sa japanskim arhitektom za spoljni i turskom arhitekticom za unutrašnji dizajn teatra. Četiri scene opremljene su najmodernijom, savremenom tehnikom. Od domaćina sam čuo da je za "Švabicu" vladalo veliko interesovanje. Organizovan je simultani prevod, sa blutut slušalicama. Publika je veoma lepo reagovala i na kraju nas ispratila uz povike "bravo".

Kako kaže, očigledno je da su banjalučku predstavu u Tatarstanu odlično razumeli, budući da je gledalište reagovalo gotovo na istim mestima kao i domaća publika:

- "Švabica" je Lazarevićeva, mnogo puta adaptirana, pripovetka. Čuvene su neke davne predstave u Narodnom pozorištu u Beogradu, Somboru, Sarajevu, Nišu. Vrlo je podatna za izvođenje, postoje i dve ekranizacije. Naravno, svaka je adaptacija drugačija, pa i moja. I svako od nas nalazio je neku svoju priču unutar pripovetke koja nudi razne mogućnosti.

foto F.Ljubojević

Zanimljivo je da sa banjalučkim teatrom Petrović sarađuje još od 2000. godine, pa je ovo njegova sedma predstava na sceni Narodnog pozorišta RS:

- Već se dobro poznajemo i veoma lepo sarađujemo. Pre "Švabice" postavio sam "Zločin i kaznu" Dostojevskog, "Razvojni put Bore Šnajdera" Ace Popovića, Šekspirovog "Romea i Juliju", Kovačevićev komad "Sveti Georgije ubiva aždahu", "Čudo u Šarganu" Ljubomira Simovića i "Tebansku kugu" Vece Lukića.

Ipak, u nastupajući sezonu ne ulazi s novim projektom jer je kao profesor posvećen angažmanu na FDU:

- Rad sa studentima trenutno me najviše okupira. Počeo sam da se bavim pedagogijom 1994. godine, gotovo odmah posle završetka fakulteta. Na odseku režije prošao sam kroz sva zvanja: od asistenta pripravnika do redovnog profesora.

Obrnuti red - OVA dramatizacija nastala je, pre svega, kao produkt rediteljskog promišljanja i viđenja buduće predstave na osnovu proznog teksta napisanog u formi epistolarne pripovetke. Na izvestan način, išao sam obrnutim putem: prvo su nastajale slike, moguća rediteljska rešenja, a potom je nastajao tekst, odnosno dijalog koji je sve to trebalo da ispuni - naglašava Petrović.