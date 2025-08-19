GLUMAC - MARATONAC I SAKUPLJAČ USPOMENA: U izdanju zaječarskog teatra itzašla monografija o Milanu Caciju Mihailoviću
OVO je knjiga o glumcu sa više od hiljadu uloga. Ovo je knjiga o književniku koji je stvorio "Uspomenare", jedinstvene spomenike onima koji su pisali i koji pišu istoriju srpskog teatra. Ovo je knjiga o pesniku ljubavi - beleže Ivan Mišić i Predrag M. Popović, priređivači monografije "Maraton" posvećene Milanu Caciju Mihailoviću.
Bogato opremljena fotografijama, na više od 450 strana (u izdanju NP Timočke Krajine" Zoran Radmilović" Zaječar), knjiga o dobrom duhu našeg pozorišta podeljena je na zanimljiva poglavlja "O sebi" , "O njemu" (kolege pišu o Caciju), "O njima" (Caci o kolegama), "Za njih"( Cacijevi stihovi posvećeni dragim ljudima), dok se dva poslednja poglavlja bave glumčevim knjigama i ulogama.
Na početku ove obimne monografije Mihailović se seća kako je 1968. upisao ("iz prve") Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju i već na početku druge godine dobio stipendiju Narodnog pozorišta. A već sledeće i glavnu ulogu (Gavrilo Princip) u prvom komadu Zlatana Dorića "Sarajevski atentat" u režiji Arsenija Jovanovića, na sceni Krug 101 nacionalnog teatra. Uprkos stipendiji, posle diplomiranja, na poziv Mire Trailović otišao je Caci u Atelje 212.
- Bife Ateljea bio je pravi Univerzitet... Prostor je bio mali i uvek su otpadali suvišni. Vodili su se razgovori o pozorištu, književnosti, umetnosti, dešavanjima u društvu, politici. Ukratko, govorilo se slobodno i glasno o najvažnijim stvarima - svedoči Mihailović. - Pamtim i trubače koje je ponekad dovodio Dragan Nikolić, pamtim Zorana Radmilovića kako ulazi u bife sa šajkačom na glavi, a za njim trči seljak moleći ga da mu je vrati. Kako da se vrne u selo bez šajkače! Bilo je tu i takmičenja u šahu ili u ekserbolu, ponekad i u pijenju, na primer: ekipa Narodnog pozorišta protiv ekipe Ateljea. Učestvovali su vrlo ozbiljni i opasni takmičari. Tu se delila i sreća i tuga. Ponekad se čula Bačićeva gitara ili pikola, govorili se stihovi neumrlih pesnika, bilo je i obijanja prostorije u kojoj je držana pozorišna rekvizita, ali je sve to rađeno po propisima, uz prisustvo svedoka, da bi se "pozajmila" harmoničica na razvlačenje iz "Ibija" i da bi nas do zore zabavljao dobri, nenadmašni šmeker, sjajni Tozovac...
Radijski rekorder
TOKOM duge karijere Caci Mihajlović pedantno je popisao i sve svoje uloge - a ima ih oko hiljadu! Kako kaže, među njima je oko sto četrdeset pozorišnih, sto pedeset televizijskih, četrdesetak filmskih naslova (kratkih i igranih) i više od sedam stotina radio-drama!
Naš popularni glumac rano je počeo da radi na televiziji (posle treće godine studija), a prva saradnja je bila sa Slavoljubom Stefanovićem Ravasijem u "Hronici palanačkog groblja". Kada je o filmu reč, opus nije veliki, za razliku od radija za koji je snimio više od 600 drama - samo do 2010.godine, kada je dobio godišnju Nagradu "Vitomir Bogić" za najbolje ostvarenje.
U poglavlju monografije pod nazivom "O njemu", kolege beleže svoje uspomene i utiske, pa Tanja Bošković piše:
- Caci je uvek bio dobri duh svakog pozorišta u koje je došao, bio je dobri duh i na Akademiji. Prosto je sa nežnošću,sa lepim vaspitanjem, sa uglađenim manirima delovao na sve one druge koji su dolazili i koji su se uglavnom ponašali razbarušeno. Caci nije u te spadao.
Da nije spadao u "razbarušene", ali ni one glumce koji najviše vole sami sebe (jer ume da "prihvati i oseti ljubav onako kako je prihvataju ljudi koji nisu glumci") uveren je bio i njegov prvi pozorišni reditelj Arsenije Jovanović:
- Nikad o tom čoveku i glumcu, stavljam reč čovek na prvo mesto, nikad ni iz daleka nisam čuo ružnu reč. Time samo želim da dam značaj nečemu tako važnom i u umetnosti i van nje, da je biti čovek, da je biti Caci, veliki i retki dragi kamen u svetu glume i umetnosti.
A koliko je Caci umeo da prihvati i oseti ljubav, možda najbolje ilustruju njegove reči posvećene kolegi Ljubiši Baji Bačiću:
- Njegovu poeziju ne pamtim, nju znam kao najdražu molitvu. Bio je dragocen na sceni noseći varnice koje pale one oko njega, koje inspirišu i obogaćuju. Njegovi medaljoni bili su draži od nečijih glavnjaka. Pamtim nekoliko njegovih suza: kada je čuo dobar stih, pravu rečenicu, kada je nekome uginuo pas... Pamtim njegovu poslednju suzu. U Domu penzionera, njegovom odabranom domu, na zidu, iz novina iscepana fotografija psa koji je zgrlio mače. Bačiću padne pogled na sliku, a suza se skotrlja preko osmeha. Jednom mi je iznenada rekao: "Voleo bih da si mi sin".
Beleži sa setom Caci svoja sećanja i na neke druge nezaboravne glumce i prijatelje poput Zorana Radmilovića, Petra Kralja, Bate Stojkovića, Alenke Rančić, Tanje Beljakove, Mire Stupice:
- Gde su sada ti ljudi, te gromade? U večnosti? Da, ali i ovde, među nama, na ćoškovima, trgovima, za kafanskim stolovima, po parkovima, u toplim sećanjima, u snovima, u uspomenama...
U drugoj polovini monografije slede Cacijeve pesme posvećene dragim ljudima, a pred kraj - šta drugi misle o njegovim knjigama. O njegovom "Uspomenaru 212" ostavio je trag Jovan Ćirilov:
- Ja koji ne psujem, niti umem da ispričam kako valja takozvani bezobrazni vic, uživam što je u toj knjižici sačuvan duh jednog Beograda kojeg više nema. Za mene to nije nostalgija, već pozorišna stvarnost, koju nijedna sistematična i naučna knjiga o tom neponovljivom pozorištu ne bi mogla da u svoj svojoj sveukupnosti dočara. Duh salona odnosio se na scenu i sa scene oplemenjen vraćao se u salon.
Bilo kako bilo, iza ovog posvećenog i pedantnog hroničara teatra ostaje sačuvano od zaborava jedno vreme, zauvek prošlo: vreme druženja, vrcavog duha i humora, osobenih pojava i jakih individualnosti - i na sceni i oko nje.
Foto Monografija "Maraton" NP Timočke Krajine" Zoran Radmilović" Zaječar
Kuvar Caca
- KADA sam se rodio kao drugi sin svojih roditelja, moja majka je imala svega osamnaest godina. Pričala mi je da sam bio bucmasta beba i da sam baš voleo da jedem. U to vreme, kao gimnazijalki, došao je na red ruski pisac, čini mi se da je pominjala Šolohova. U jednom njegovom romanu pojavio se neki debeljuškasti kuvar Caca, koji je uživao u hrani i piću. Bilo je to dovoljno da me, igrajući se sa mnom i šaleći se, prozove po simpatičnom književnom junaku - Caca! To je moj nadimak. Mnogo kasnije vać sam bio član Ateljea 212, ne znam kako, to Caca pretvorilo se u Caci - otkriva u monografiji naš glumac.
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.
19. 08. 2025. u 11:18
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)