IZUZETNE ŽENE U ISTORIJI SMEDEREVA: Predavanje o slikarki Nataliji Cvetković i ženama despotske porodice Branković

U izložbenoj sali smederevskog muzeja, u četvrtak, 14.avgusta u 19 časova kustosi dr Snežana Cvetković i Milan Marković, govoriće o izuzetnim ženama u istoriji Smedereva iz porodice Branković- Jerini, Mari, Kantakuzini i Angelini. Biće reči o njihovom životu, obrazovanju, diplomatskoj misiji, ktitorstvu.

foto: Muzej u Smederevu

Irina (Jerina) Kantakuzin, bila je supruga srpskog despota Đurđa Brankovića koji je upravljao Srbijom u periodu od 1427. do 1456. godine. Zajedno sa suprugom, učestvovala je u izgradnji prestonice u Smederevu. Takođe, biće predstavljena slikarka Natalijs Cvetković, rođena u Smederevu 1888. godine, da bi nastavila školovanje u Beogradu i evropskim umetničkim metropolama.