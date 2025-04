"ČEKAJUĆI KRAJ PARTIJE" U BITEF TEATRU: Beogradska premijera predstave u izvođenju prištinskog ansambla

PREDSTAVA Narodnog pozorišta u Prištini sa sedištem u Gračanici, "Čekajući kraj partije" (u režiji Nenada Todorovića), imaće beogradsku premijeru u utorak, 15. aprila, na sceni Bitef teatra.

foto Promo

Adaptaciju teksta uradio je reditelj u saradnji sa Branislavom Nedićem, a predstava je nastala po motivima dela Semjuela Beketa "Čekajući Godoa" i "Kraj partije".

- Nošen idejom da je tragediju zamenila farsa, Beket je zakovitlao egzistenciju u pesak i osušeno stablo. Mi smo našeg čoveka oteli iz farse i gromopucno ga strmeknuli u tragičko vašarište - objašnjava reditelj Nenad Todorović. - Okovali smo ga blatom i dobili sam realitet života u istinitom prostoru. Onda je i predstava morala da izađe sa scene napolje, na samo mesto nesreće. Negovoreća priroda, nastala nakon što je čovekovu kuću progutala zemlja, postala je mesto brutalne artificijelnosti. Onda je ostalo samo da čekamo. Ne Boga, kao što ga je Sem čekao. On je već sa nama. I on odavno strpljivo čeka na nas. A mi? Mi nestrpljivo čekamo prošlost u nadi da će budućnost što pre proći. I samo smo do pola u pravu. Kraj budućnosti je tu, iza ugla.

Igraju Nikola Đorđević, Nikola Stanković, Milan Popović, Đorđe Velimirović i Snežana Džogović. Scenografi su Bisenija Tereščenko i Samuel Mgolombane, kostimograf Jelisaveta Tatić Čuturilo, scenski pokret je postavio Nebojša Gromilić.