DELIJE I GROBARI PLAČU! Zvezdaš doveo dedu od 96 godina prvi put na stadion Partizana - ono što se tamo desilo, svi će pamtiti (VIDEO)
Najnovije vesti iz fudbala - prilično su emotivne.
Na društvenim mrežama pojavio se snimak kako je jedan zvezdaš - doveo skoro stogodišnjeg deku da prvi put vidi stadion voljenog Partizana.
Na Fejsbuk stranici je od dodatnih informacija samo napisano sledeće:
"Navijač Crvene zvezde je ispunio želju jednom deki da poseti stadion voljenog Partizana po prvi put u životu! Ovaj čovek ima 96 godina, u Beogradu nije bio 50 godina, ali želja mu je ispunjena. Kakva ljubav!".
Pogledajte i sami video zapis te scene sa stadiona u Humskoj na kojoj je zvezdaš (možda taksista?) pomogao da se ispuni želje čoveka kome su crno-beli u srcu, ali koji nikada pre nije bio na Partizanovom stadionu:
Ako vas zanima sport, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: Kad je u halu ušao vojni orkestar, i "delije" i "grobari" zagrmeli kao jedan!
