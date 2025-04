"ISELJENICI" U "PAROBRODU": U Mrožekovoj duodrami igraju Petar Mihailović i Janko Cekić

PREDSTAVA "Iseljenici", po motivima komada "Emigranti" Slavomira Mrožeka, odigraće se u ponedeljak, 14. aprila, u Ustanovi kulture "Parobrod".

foto UK "Parobrod"

U središtu radnje je priča o životu naših ljudi, gastarbajtera u Beču. Sve se dešava u večeri dočeka Nove godine,a junaci ove duhovite duodrame se suočavaju sa raznim iskušenjima i problemima koje nosi život u inostranstvu.

Neka od pitanja koja postavlja ova predstava su kako je to biti građanin drugog reda i da li vredi raditi od jutra do mraka da bi se što više uštedelo. Naravno, muči ih i ogromna nostalgija za domovinom, a jedna od tema ove predstave jeste i dilema šta je to sloboda i da li je sloboda u novcu...

U predstavi igraju Petar Mihailović i Janko Cekić, dok režiju potpisuje Janko Cekić.