KNJIŽEVNI KRITIČARI BIRAJU KNJIGU GODINE (2) : Skrajnuti i ubogi junaci

SANjA PERIĆ (Novi Sad)

1. "KA VEČNOSTI: POETSKI SVET HOMEROVIH EPOVA, Jelena Pilipović ("Akademska knjiga")



3. "SPOREDNI HITOVI", Vuk Vučković ("Akademska knjiga")

4. "BRZA POŠTA", Slobodan Jović (SKZ, NB "Stevan Raičković" Kučevo)

5. "MARTIN UDIO", Sanja Savić Milosavljević ("Bedem knjige")

J. Pilipović lucidnim opservacijama i neobičnim analogijama otkriva Ilijadu i Odiseju kao "rodno mesto evropske književnosti". Homerovi epovi postaju ishodište boljeg razumevanja fenomena pesništva kroz vekove. Impresivan izbor M. Pavlovića sa najznačajnijim srpskim i jugoslovenskim piscima obogaćen je fragmentima dnevnika, retkim fotografijama, prepiskom i dr..

Priče V. Vučkovića kritički predstavljaju apsurd savremene domaće književne scene, iza koje se nalaze stvarni ljudi, skrajnuti junaci naše svakodnevice, prikazani u novom i drugačijem svetlu. U poetskom svetu S. Jovića skrajnuti i ubogi postaju jurodivi, na granici svetosti i ludosti, koja se pesnički iscrtava i pomera s nežnošću i posvećeničkom verom u reč. Roman S. S. Milosavljević obnavlja našu najbolju tradiciju tehnike skaza, dajući potresnu priču o likovima koji se toplinom i uverljivošću izdvajaju u savremenoj srpskoj prozi.

Aleksandar B. Laković (Kragujevac)

1. "NOŽ DO KOSKU", Miroslav Mihailović Cera



2. "U STAROM ZAVIČAJU", Aleksandar Lukić, (Niš)

3. "BRZA POŠTA", Slobodan Jović (SKZ, NB "Stevan Raičković" Kučevo)

4. "VRSTE LjUDI", Dragan Marković (NB "Stefan Prvovenčani")

5. "PROMENITI NASLOV", Aleksandar Dunđerin (Kosovska Mitrovica)

Pesnička i generacijska bliskost upućuje me na ostvarenja A. Lukića i M. Mihailovića koji gaje ironičan i nepredvidljiv, ali nemilosrdan otklon prema neprijateljskom okruženju, kojem smo prepušteni na nemilost. I onim opasnostima koje stižu od kulturnih i bogatih Evropljana (A. Lukić). Vrednu kritičku poeziju, nije tako lako pisati. To mogu samo pravi i već osvedočeni pesnici, kao što je u ovom primeru, čak i kada su stihovi, uz to, u dijalekatskoj formi (Mihailović). Izdvajam i stihove mlađih i samosvojnih pesnika D. Markovića, S. Jovića i A. Dunđerina, čiji kvalitet nije sporan, kao ni avangardnost iskaza i umetnički zavidna podsećanja ne samo na iskonske vrednosti, nego i na zaboravljenu empatiju, prirodnost i normalnost našeg doba.

MILICA KECOJEVIĆ (Beograd)

1. "MELODIJA EVROPE", Vesna Aleksić ("Akademska knjiga")

2. "GORDI I PONIZNI: PARADOKSALISTI FJODORA DOSTOJEVSKOG", Jovan Popov (SKZ)

3. "ŠTA O NAMA MISLE ANĐELI", Tomislav Marinković ("Arhipelag")

4. "VRSTE LjUDI", Dragan Marković (NB "Stefan Prvovenčani")

5. "BRZA POŠTA", Slobodan Jović (SKZ-NB "Stevan Raičković")

V. Aleksić se, srećom po srpsku književnost, vratila putopisu. Krećući se kroz prostor Evrope i deleći sa čitaocima vlastita razmišljanja i utiske, ali i raznovrsna obaveštenja o mestima koje je posećivala, V. Aleksić je uspela da ostvari jedan od osnovnih zadataka ovog, izrazito amorfnog žanra: da zabavi i pouči. Polazeći od pretpostavke Andrea Žida da je priroda većine junaka F. M. Dostojevskog, u osnovi, paradoksalna (zasnovana na dvema suprotstavljenim crtama, na gordosti i poniznosti, pri čemu potonju, idući opet za Židom, jasno razdvaja od poniženosti), J. Popov junake pomenutog klasika ruske literature smešta u tri grupe: sluge, lakrdijaše i erotičare, da bi se, u sklopu treće grupe, bavio akterima koji ispoljavaju pervertirane ljubavne sklonosti, odlike donžuanizma i homoseksualnosti. Iako dosta različiti, naročito po intonaciji pevanja, T. Marinković, D. Marković i S. Jović svojim najnovijim zbirkama iznova potvrđuju da s razlogom zauzimaju istaknuta mesta u našoj savremenoj poeziji.

VIKTOR ŠKORIĆ (Novo Miloševo)

1. "SLOVENAČKI HH VEK", Vladimir Petrović ("Akademska knjiga")

2. "MARTIN UDIO", Sanja Savić Milosavljević ("Bedem")

3. "ČEMU PESNICI", Jadranka Milenković (Niški kulturni centar)

4."VRSTE LjUDI", Dragan Marković (NB "Stefan Prvovenčani")

5. "U ISTO VREME", Milan Todorov ("Adresa")

Knjiga V. Petrovića spaja bogatu istorijsku građu i igru stilova kroz žanr biografija. Studiozan pristup i tehnička virtuoznost u pisanju kratkih priča čine ovo delo jedinstvenom knjigom u ovogodišnjem, a, takođe, i ukupnom pogledu na našu književnost. S. S. Milosavljević uspeva da razvije svoj poznati književni prosede do najviših visina i u ovom - svom najuspelijem - romanu dostiže novu tačku pripovedanja i još jednom se dokazuje kao vrsni poznavalac usmenog govora naših zapadnih krajeva. Zbirka pesama M. Todorova najviše podseća na šetnju kroz svakodnevicu lirskog subjekta zaokupljenog sitnim događajima iz kojih izrastaju metafore razvijene u alegorije. D. Marković strukturalno razvija pogled na život i svet kroza razna zanimanja kojima daje preneseno značenje i nameće mitopoetske slike pomešane groteskom, jezičkim kalamburima, ali i setnom idilom. Delo J.Milenković je knjiga o čitanju i važnosti čitanja, najlepši apel i kredo za uživanje u književnosti, čitanju, razgovoru o knjigama i pisanje.