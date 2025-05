PISANJE STIHOVA KAO TANGO PLES: Dragan Jovanović Danilov, pesnik, dobitnik Nagrade "Desanka Maksimović"

Ovaj plodan i veoma raznovrstan pisac, pesnik, romansijer, esejista, likovni kritičar za dosadašnje knjige poneo je pregršt priznanja, među kojima su Brankova i Zmajeva nagrada, "Vasko Popa", "Meša Selimović", "Branko Miljković", "Jefimijev vez", "Branko Ćopić", Disova nagrada.

Prvom pesničkom knjigom "Euharistija" Danilov se oglasio pre tačno tri i po decenije, a potom je došla "Kuća Bahove muzike", koja je izazvala veliko interesovanje.

Kako vam danas izgleda taj početak? Sa kojim dilemama i iskušenjima ste se suočavali?

- Za "Euharistiju" objavljenu 1990. predgovor je napisao Ljubomir Simović, koji je zajedno sa Jovanom Hristićem podržao moj način pisanja poezije. Kasnije su usledile svake godine po nova knjiga, od kojih je najznačajnija svakako "Kuća Bahove muzike" iz 1993, za koju je recenziju napisao Ivan V. Lalić. Ta knjiga je čim se pojavila prevedena na bugarski jezik i izvršila veliki uticaj na generaciju bugarskih postmodernista kojima su pripadali Georgi Gospodinov, Plamen Dojnov i Jordan Eftimov. Na desetine prikaza "Kuće Bahove muzike" pojavilo se po bugarskim časopisima. Iz ove pozicije posmatrano, ona je, ipak, promenila neka pravila i poljuljala dogme. Mislim da je "Kuća" strgnula kravate koje su stezale mnoge književne vratove. Bilo je u toj mojoj pesničkoj trilogiji neke velike, snažne naivnosti, bilo je predrasuda, poluznanja, ali i nekakve spektakularne ekspresije i halucinacije koja kasnije na takav način neće posećivati moje knjige.

Da li se može reći da je "Kuća Bahove muzike" vaš pesnički temelj?

- Moj temelj je jedan veliki striptiz pesnički s mnogo splina, lirski egzorcizam koji je potpuno razbio memljive hermetičare koji su pisali lažnu, zatrovanu poeziju pod uticajem Tadeuša Ruževiča, a koju danas više niko živ ne čita. Negde u to vreme, kada sam pisao "Kuću Bahove muzike", mene je zaokupljalo raskošno cvetanje formi i ideja da poezija treba da izrazi nešto što je živo, što pulsira i greje. Video sam svet koji se kruni i propada i budućnost koja ne obećava ništa dobro, a prizivao sam snežne planinske vrhove kao kasni simbolisti, ponudio sam metafiziku nade i moje pesničke bajalice. "Kuća" nosi subverzivnu, anarhičnu, suviše živu, sangviničnu crvenu boju žara, otuda u njoj ima puno vrelih pesama koje gore, puno Afrike, nečeg halucinogenog, ali i padanja u grehove romantizma i sentimentalnosti kao i nastojanja da se predoči nadolazeći haos sveta. "Kuću" sam pisao svež, nedužan, osamljen, nesvestan potresa koji će ta knjiga izazvati. U knjigama koje sam pisao potom primenjen je drugi ključ, jer je nastupilo neko sporije sagorevanje.

Maline

Vidi, vidi, čega sve ima u polju!

Maline. Gledam ih kako s nekom neznanom

svrhom uživaju u sunčevoj slavi.

I ne znajući, šalju mi svoje obline.

Šalju mi original sebe.

Original sebe nemoguć je u demokratiji.

Komunizam je pokušao da programira

da sve maline budu iste, ali u tome,

očigledno, nije uspeo.

Siguran sam da knjige nemaju onu moć

koju imaju maline.

Maline su pobedile zlo bez nuklearnih glava

jer one same su nuklearne glave.

A potom, ta njihova crvena boja, to nije ljubičasta

ljubomora, niti zelena boja sujete i naduvenog ega.

Maline u žbunju, kakva savršena estetika.

A onda ta topla, crvena boja, kao zažarenost

pred vođenje ljubavi.

Jesi li primetila, maline činodejstvuju svojim

sjajem i slašću, obasjavajući i naš sjaj,

bude magiju novog viđenja.

Dan je jestiv poklon - to nam kažu maline.

Dan ugodi svakom požudnom srcu.

Okolo je sve neukusno izuzimajući maline

i mis Venecuele.

Ljubavi, vidi koliko malina sjaji u žbunju!

Sve maline treba strpati u istoriju

i od njih napraviti svetinju.

Zvezde sijaju, a onda se ugase,

a maline su neuništive.

Poruke nisu u razumu nego u malinama.

Paun širi svoj rep i kaže: to sam ja!

Sunce se ponovo rađa - zrake padaju

na moju glavu, ne na srce.

Glava i srce kakav nespojiv par,

a moraju, moraju biti zajedno.

(Iz rukopisa)