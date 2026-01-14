Zločin

ALBANCI PUCALI NA SRPSKE POLICAJCE U KURŠUMLIJI: Jaka pojačanja stigla na administrativnu liniju

Ana Đokić

14. 01. 2026. u 15:12

U ATARU kuršumlijskog sela Parada pre oko sat vremena, šumokradice sa područja Podujeva pucale su na pripadnike policije, Policijske stanice u Kuršumliji i vozača radne mašine za čišćenje snega Šumskog gazdinstva u Kuršumliji.

Novosti

Kako su rekli meštani sela, pucnjava je trajala duže vreme.

Policajci nisu uzvratili, a na ovom potezu su trenutno prisutne veće policijske snage duž administrativne linije.

Uhapšen prijatelj muškarca čije je telo pronađeno u Surčinu

Uskoro opširnije

