ALBANCI PUCALI NA SRPSKE POLICAJCE U KURŠUMLIJI: Jaka pojačanja stigla na administrativnu liniju
U ATARU kuršumlijskog sela Parada pre oko sat vremena, šumokradice sa područja Podujeva pucale su na pripadnike policije, Policijske stanice u Kuršumliji i vozača radne mašine za čišćenje snega Šumskog gazdinstva u Kuršumliji.
Kako su rekli meštani sela, pucnjava je trajala duže vreme.
Policajci nisu uzvratili, a na ovom potezu su trenutno prisutne veće policijske snage duž administrativne linije.
Uskoro opširnije
