IZBODEN DOK JE PODIZAO PARE S BANKOMATA: Napadač prišao muškarcu u sitne sate i iskasapio ga - užas u Mirijevu
JEZIV zločin desio se jutros u 2.55 na bankomatu u beogradskom naselju Mirijevo, kada je muškarac A. Š. (46) izboden dok je podizao novac! Njemu se lekari bore za život.
Kako se saznaje, svirepi zločin desio se u sitne sate ispred bankomata u Mirijevu. Iza muškarca koji je podizao novac, niotkuda se stvorio čovek koji je krenuo mučki da ga ubada nožem.
Novac mu nije uzeo.
Nesrećni muškarac zadobio je teške povrede nakon uboda u grudi, bubrege i noge.
(Informer)
