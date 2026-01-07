"KRV JE ŠIKLJALA NA SVE STRANE": Novi detalji ubistva mladića na Božić - Tovariševo pod opsadom
POLICIJA je blokirala sve izlaze iz mesta i intenzivno traga za napadačem koji je jutros, oko 3.10 časova, u kafiću „Escape M“ u Tovariševu zario nož u vrat mladiću (18).
Dok inspektori češljaju teren i ispituju brojne svedoke krvavog pira, celo selo je pod opsadom, a identitet NN lica koje je ugasilo jedan mladi život na sam Božić još uvek se utvrđuje!
Najradosniji hrišćanski praznik pretvorio se u najgoru noćnu moru za porodicu nastradalog mladića. U krcatom lokalu "Escape M", gde su mladi uz muziku i slavlje dočekivali Božić, došlo je do iznenadnog i brutalnog sukoba.
- Sve se desilo u sekundi! Muzika je treštala, a onda je odjednom nastao tajac, pa vriska. Videli smo momka kako se drži za vrat, krv je šikljala na sve strane. Ubica je iskoristio opšti metež i bukvalno ispario iz kafića pre nego što je iko shvatio šta se dešava - navodi izvor blizak istrazi koji se našao na licu mesta, prenosi Telegraf.
Hitna pomoć je pod rotacijama stigla u rekordnom roku, ali rane su bile preteške. Iako je nesrećni tinejdžer pokazivao znake života, izdahnuo je u vozilu saniteta na putu ka bolnici. Ubod u sam koren vrata bio je precizan i smrtonosan.
Od ranih jutarnjih časova, Tovariševo liči na scenu iz akcionih filmova. Jake policijske snage drže pod blokadom sve prilaze selu, a uviđaj u kafiću "Escape M" trajao je do duboko u jutro. Forenzičari su izuzeli tragove, a proveravaju se i snimci sa nadzornih kamera kako bi se krvoločni napadač što pre identifikovao i uhapsio.
