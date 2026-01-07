OVO JE MLADIĆ (18) KOJI JE UBIJEN NA BOŽIĆ: Ubica mu zario nož u vrat, ospadno stanje kod Bačke Palanke
N.G. (18) ubijen je rano jutros u ugostiteljskom objektu u Tovariševu kod Bačke Palanke, a policija traga za napadačem.
N.G. star 18 godina uboden je nožem u vrat, a preminuo je u vozilu Hitne pomoći na putu do bolnice.
Po rečima očevidaca, svemu je prethodila svađa.
Kako se saznaje , osumnjičeni za ubistvo je i dalje na slobodi, a u Tovariševu je opsadno stanje.
Očevici su ispričali da se "sve odigralo u nekoliko trenutaka", a prema njihovim rečima muzika je stala i videli su mladića kako se drži za vrat.
Ubistvo u Tovariševu se dogodilo u kafiću, a fotografiju pogledajte u odvojenoj vesti.
U policijsku stanicu u Tovariševu dolazi veliki broj svedoka, a izvor "Blica" upućen u istragu, apeluje na sve koji imaju bilo kakvu informaciju o ubici da što pre prijavi policiji.
- Ukoliko građani imaju bilo kakve informacije o osumnjičenom za zločin neka se što pre jave policiji. U istragu su uključeni su i policajci koji nisu na dužnosti kako bi što pre ispitali svedoke - kaže izvor.
(Blic)
Preporučujemo
KRVAVI BOŽIĆ KOD BAČKE PALANKE: Mladić (18) ubijen u kafani, izboden nožem u vrat
07. 01. 2026. u 10:16
PUTINOV SPECIJALAC: Gotovo je sa Grenlandom, neka se spremi Kanada?
SJEDINjENE Američke Države su već odlučile o sudbini Grenlanda, da li je na redu Kanada, zapitao se Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsednika Vladimir Putina za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom.
06. 01. 2026. u 12:49
BRITANCI TVRDE: Ovo je Trampov plan za Grenland, pogledajte šta nudi američki predsednik
SJEDINjENE Američke Države žele da ponude Grenlandu sporazum o slobodnom pridruživanju, sličan onom koje Vašington ima sa pojedinim malim državama u Tihom okeanu, saznaje Ekonomist.
06. 01. 2026. u 14:39
AKO VAM AUTO PROKLIZA: Savet automobiliste koji može spasiti živote - kako bezbedno voziti po SNEGU
ČEDOMIR Brkić objasnio je kako vozači treba da pravilno očiste automobile nakon snežnih padavina, ali i kako da voze, upravljaju i ponašaju se u saobraćaju.
05. 01. 2026. u 19:27
Komentari (0)