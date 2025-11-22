PRONAĐEN ZAPALJEN SKUTER SA KOGA JE PUCANO NA TADIJU: Novi trag u potrazi za ubicama vođe navijača Partizana

SKUTER koji je bio korišćen u likvidaciji Tadije P., koji je ubijen jutros na Novom Beogradu pronađen je zapaljen na Voždovcu.

Mladić koji je jutros likvidiran na Novom Beogradu identifikovan je, a radi se o Tadiji P. (23), vođi navijača Partizana iz Zemuna koji je već dva puta bio meta.

Na Tadiju Pantića (23) su pucala dva NN lica, bili su na skuteru bez tablica, sa kacigama.

Podsetimo, Nepoznati napadač izrešetao je Tadiju kod trafike u Bulevaru Arsenija Čarnojevića nakon čega je pobegao. Telo sa povredama glave zatečeno je na travi iza trafike, a trenutno se obavlja uviđaj i u toku je potraga za ubicom.

- Tadija P. je dva puta izbegao smrt. Bio je akter filmskog obračuna navijača na Gazeli u junu ove godine. Kamere su tada zabeležile kako napadači na skuterima okružuju automobile u kojima su bili navijači Partizana koji su se vraćali sa košarkaške utakmice, a u jednom od vozila bio je i Tadija P. Napadači su i tada pucali - rekao je izvor Kurira i dodaje da je Tadija P, kako se sumnja, bio i meta bombaša iz Kosovske ulice.

- Makedonski maneken Martin Sipkovski (21), koji je poginuo 30. septembra u eksploziji u iznajmljenom stanu u Kosovskoj ulici u cetntru Beograda, prema operativnim informacijama, bio je angažovan da ubije vođu navijača Tadiju P. - kaže izvor i podseća da je Sipkovski, kako se sumnja, slučajno aktivirao eksploziv u stanu, te je nastradao.

