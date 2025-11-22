PRONAĐEN ZAPALJEN SKUTER SA KOGA JE PUCANO NA TADIJU: Novi trag u potrazi za ubicama vođe navijača Partizana
SKUTER koji je bio korišćen u likvidaciji Tadije P., koji je ubijen jutros na Novom Beogradu pronađen je zapaljen na Voždovcu.
Mladić koji je jutros likvidiran na Novom Beogradu identifikovan je, a radi se o Tadiji P. (23), vođi navijača Partizana iz Zemuna koji je već dva puta bio meta.
Na Tadiju Pantića (23) su pucala dva NN lica, bili su na skuteru bez tablica, sa kacigama.
Podsetimo, Nepoznati napadač izrešetao je Tadiju kod trafike u Bulevaru Arsenija Čarnojevića nakon čega je pobegao. Telo sa povredama glave zatečeno je na travi iza trafike, a trenutno se obavlja uviđaj i u toku je potraga za ubicom.
- Tadija P. je dva puta izbegao smrt. Bio je akter filmskog obračuna navijača na Gazeli u junu ove godine. Kamere su tada zabeležile kako napadači na skuterima okružuju automobile u kojima su bili navijači Partizana koji su se vraćali sa košarkaške utakmice, a u jednom od vozila bio je i Tadija P. Napadači su i tada pucali - rekao je izvor Kurira i dodaje da je Tadija P, kako se sumnja, bio i meta bombaša iz Kosovske ulice.
- Makedonski maneken Martin Sipkovski (21), koji je poginuo 30. septembra u eksploziji u iznajmljenom stanu u Kosovskoj ulici u cetntru Beograda, prema operativnim informacijama, bio je angažovan da ubije vođu navijača Tadiju P. - kaže izvor i podseća da je Sipkovski, kako se sumnja, slučajno aktivirao eksploziv u stanu, te je nastradao.
(Informer)
Uskoro opširnije
Preporučujemo
KAMERE SNIMILE KRVAVI ZLOČIN? Novi detalji likvidacije na Novom Beogradu
22. 11. 2025. u 15:50
UBICE SA SKUTERA PUCALE NA TADIJU: Novi detalji likvidacije vođe navijača Partizana
22. 11. 2025. u 15:11
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
RUSKE VOJNIKE OD SMRTI SPASILA - SVINjA: Pogledajte dramatičan snimak sa ukrajinskog ratišta (VIDEO)
DVA ruska vojnika su spasena od dizanja u vazduh nakon što je svinja stala na protivpešadijsku minu koju su ostavile ukrajinske trupe u povlačenju.
21. 11. 2025. u 20:45
Komentari (0)