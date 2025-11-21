Zločin

BAČENA BOMBA NA KUĆU KOD SURČINA: Od detonacije popucala sva stakla i odvaljena fasada

21. 11. 2025. u 10:54

U naselju Progar u Surčinu odjeknula je juče eksplozija kada je na kuću bačena bomba.

Usled eksplozije bombe, na kući su polomljena stakla i odvaljena je fasada.

Kuća je u trenutku bacanja bombe od strane za sada nepoznate osobe bila prazna. Ona se, inače, nalazi na Savi i iznajmljuje na dan za organizaciju proslava.

Razlog bacanja bombe na kuću za sada nije poznat, kao ni identitet napadača.

