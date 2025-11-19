NA SMRT PRETUKAO STARCA KOJI GA JE PRIMIO U KUĆU: Zločin na salašu kod Kikinde otkrili rođaci žrtve (Foto)

Policija u Kikindi uhapsila je P. J. (63) iz Stare Pazove, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo, jer sumnja se da je on usmrtio R. M. (86) iz Bašaida, kod koga je boravio od početka ovog meseca.

Kako je danas saopštila Policijska uprava u Kikindi, zločin se dogodio pre deset dana, tačnije u nedelju, 9. novembra, a osumnjičeni P. J. je od početka novembra boravio kod žrtve.

- Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i nakon isteka tog roka, on će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu radi daljeg postupka i istrage – sopštila je PU Kikinda.

Kako saznajemo, osumnjičeni P.J. je beskućnik koji se u ovom selu kod Kikinde pojavio nedavno. On i žrtva nisu se poznavali ranije, već je R.M. neznanca dobrodušno primio kod sebe. Ubijeni je na salašu između Bašaida i Torde živeo dvadesetak godina. Obilazila ga je rodbina iz Kikinde koja je i zatekla njegovo telo na imanju. Rođaci su ga i sahranili 14. novembra u Kikindi. Oni su čak i znali da njima nepoznati čovek boravi kod R.M. pa su ga čak i upozoravali da bi trebalo da ga izbaci.

- U utorak 11. novembra otišla sam da ga obiđem, ali sam zatekla samo tog čoveka. Nisam htela da uđem u kuću, iako me je uporno zvao. Čak jednom i vrlo grubo, pa sam pobegla i otišla u Bašaid kod rođaka. Onda smo nas dvoje otišli na salaš i u šupi pronašli mrtvog ujaka. Lice, glava i telo bili su izubijani od udaraca. Sve je to konstatovala i ekipa Hitne službe. Pre ovoga smo pitali uju da li treba da pozovemo policiju da izbaci tog čoveka, ali je on rekao da će on sam otići – ispričala je rođaka stradalog Eržebet Ć. iz Kikinde.

Meštani Bašaida kažu da je R.M. živeo sam i da je bio miran i dobar čovek.

- On je bio tih, miran, nenametljiv. Nije bio bogat. Živeo je sam i voleo je da mu neko dođe, pa je svakog rado primao. Tako je, verovatno, rado na prenoćište primio i tog nepoznatog čoveka. Koliko znamo, obilazila ga je rodbina iz Kikinde. Oni su ga i pronašli mrtvog – reklo nam je nekoliko meštana Bašaida.

Kako saznajemo od izvora upućenog u slučaj, obdukcijom tela potvrđeno je da je muškarac usmrćen upotrebom fizičke sile, bez korišćena vatrenog oružja. Policija intenzivno radi na utvrđivanju svih okolnosti i motiva koji su doveli do ovog zločina.

UPADAO U PRODAVNICE

- Taj čovek se pojavio u selu kao da je s neba pao. Svima je bio nepoznat. Ulazio je u napuštene kuće, ali ije upadao i u javne prostorije, u prodavnice, navodno je krao robu. Neki su zbog toga pozivali i policiju – kaže meštanin Bojan M.