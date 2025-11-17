ZARILA MUŽU NOŽ U STOMAK: Krvava drama u Obrenovcu - Branio joj da se vrati kod svoje majke

PRAVA drama odigrala se u Obrenovcu, gde je policija uhapsila M. M. (27) zbog sumnje da je u porodičnoj kući napala i teško povredila svog supruga I. M. (29), zarivši mu nož u stomak.

Prema nezvaničnim informacijama, motiv krvavog napada je porodična svađa.

Nezvanično, M. M. je napala supruga jer joj je on branio da se vrati kod svoje majke.

I. M. je hitno prebačen u bolnicu i odmah je operisan.

Lekari su mu konstatovali teške telesne povrede koje su opasne po život. On se trenutno nalazi u kritičnom stanju.

Osumnjičenoj M. M. je određeno zadržavanje, a dalju istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu.

Nezvanično, policija je našla kuhinjski nož.

