SRBIN PUCAO U DVOJE LJUDI: Ima mrtvih, horor u turskom restoranu

SINOĆ se u jednom turskom restoranu u Beču dogodila pucnjava u kojoj su upucane najmanje dve osobe.

Foto: Fejsbuk

Prema navodima austrijskih medija upucani su Čečeni, a jedan od njih je preminuo na licu mesta.

Pucnjava se dogodila večeras oko 22,05 sati. Dvojica Čečena su navodno upucana i teško ranjena u jednom turskom restoranu. Jedan je preminuo na licu mesta, a ispred objekta je postavljen policijski šator za obdukciju.

Nije poznato da li je život drugog ranjenog muškarca u opasnosti. Policija je potvrdila incident u bečkom okrugu Otakring za portal oe24, ali zasad ne može da otkrije više detalja dok je opsežna operacija još u toku i potraga za osumnjičenim počiniocem.

Schießerei in türkischem Lokalhttps://t.co/WO1U2oj310 — Argo Nerd (@argonerd) November 6, 2025

Prema informacijama iz turske zajednice, navodni napadač je državljanin Srbije.

Portparol policije Markus Ditrih izjavio je da je istraga u toku. Broj ispaljenih hitaca i motiv smrtonosnog sukoba za sada nisu poznati.

(Telegraf)