SRBIN PUCAO U DVOJE LJUDI: Ima mrtvih, horor u turskom restoranu
SINOĆ se u jednom turskom restoranu u Beču dogodila pucnjava u kojoj su upucane najmanje dve osobe.
Prema navodima austrijskih medija upucani su Čečeni, a jedan od njih je preminuo na licu mesta.
Pucnjava se dogodila večeras oko 22,05 sati. Dvojica Čečena su navodno upucana i teško ranjena u jednom turskom restoranu. Jedan je preminuo na licu mesta, a ispred objekta je postavljen policijski šator za obdukciju.
Nije poznato da li je život drugog ranjenog muškarca u opasnosti. Policija je potvrdila incident u bečkom okrugu Otakring za portal oe24, ali zasad ne može da otkrije više detalja dok je opsežna operacija još u toku i potraga za osumnjičenim počiniocem.
Prema informacijama iz turske zajednice, navodni napadač je državljanin Srbije.
Portparol policije Markus Ditrih izjavio je da je istraga u toku. Broj ispaljenih hitaca i motiv smrtonosnog sukoba za sada nisu poznati.
(Telegraf)
