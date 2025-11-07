Zločin

SRBIN PUCAO U DVOJE LJUDI: Ima mrtvih, horor u turskom restoranu

Новости онлине

07. 11. 2025. u 07:10

SINOĆ se u jednom turskom restoranu u Beču dogodila pucnjava u kojoj su upucane najmanje dve osobe.

СРБИН ПУЦАО У ДВОЈЕ ЉУДИ: Има мртвих, хорор у турском ресторану

Foto: Fejsbuk

Prema navodima austrijskih medija upucani su Čečeni, a jedan od njih je preminuo na licu mesta.

Pucnjava se dogodila večeras oko 22,05 sati. Dvojica Čečena su navodno upucana i teško ranjena u jednom turskom restoranu. Jedan je preminuo na licu mesta, a ispred objekta je postavljen policijski šator za obdukciju.

Nije poznato da li je život drugog ranjenog muškarca u opasnosti. Policija je potvrdila incident u bečkom okrugu Otakring za portal oe24, ali zasad ne može da otkrije više detalja dok je opsežna operacija još u toku i potraga za osumnjičenim počiniocem.

Prema informacijama iz turske zajednice, navodni napadač je državljanin Srbije.

Portparol policije Markus Ditrih izjavio je da je istraga u toku. Broj ispaljenih hitaca i motiv smrtonosnog sukoba za sada nisu poznati.

(Telegraf)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

GDE JE STAJAO NIKOLA GRUJIĆ? Treće veštačenje treba da otkloni dilemu odgovornosti za saobraćajku u kojoj je poginuo vojni kadet
Suđenja

0 0

GDE JE STAJAO NIKOLA GRUJIĆ? Treće veštačenje treba da otkloni dilemu odgovornosti za saobraćajku u kojoj je poginuo vojni kadet

DVA saobraćajna veštačenja o nesreći na Voždovcu kada je 9. jula 2022. godine Branislav Radoš vozeći pijan automobilom udario Nikolu Grujića (20), vojnog kadeta koji je posle sedam dana preminuo, spore se oko mišljenja gde je u momentu kontakta Grujić stajao, što je važno za određivanje odgovornosti za izazivanje saobraćajne nesreće.

06. 11. 2025. u 18:10

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA U ŠOKU! Nije ni sanjala da će ovo da doživi, a taman je sve krenulo po njenom! Kremlj odmah reagovao

RUSIJA U ŠOKU! Nije ni sanjala da će ovo da doživi, a taman je sve krenulo po njenom! Kremlj odmah reagovao