DAČIĆ O SLUČAJU ANJE PUŠKOVIĆ: Informacija je lažna, sve će biti istraženo (VIDEO)

POVODOM optužbi devojke da ju je policijski službenik povredio kod Više medicinske škole u Beogradu, oglasio se večeras i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

"24. septembra oko 18.55 od strane zdrvstvene institucije Medigroup policijska uprava dobila prijavu da je kod njih pristupila građanka A. P. koja je zadobila povrede kod Više medicinske škole navodno od policijskog službenika kod koga je bila na razgovoru. Policijski službenici su odmah izašli na lice mesta, obavili razgovor sa njom. Ona nije želela da sarađuje sa policijskim službenicima, niti je dala bilo kakvu informaciju o događaju, niti je imala primedbe na postupanje policijskih službenika", rekao je Dačić.

"Policijska uprava za grad Beograd saopštava da je izvršila sve provere po ovom nalogu i da je utvrđeno da osoba A. P. navedenog dana nije bila u prostorijama PU za grad Beograd tako da policijski službenici nisu postupali prema njoj. Ova informacija je lažna, i da je namerno plasirana upravo u trenucima kada se očekuju posete visokih zvaničnika EU i drugih država kako bi se stovrila lažna slika o nekoj navodnoj policijskoj brutalnosti u Srbiji", naglasio je Dačić.