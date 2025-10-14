DAČIĆ O SLUČAJU ANJE PUŠKOVIĆ: Informacija je lažna, sve će biti istraženo (VIDEO)
POVODOM optužbi devojke da ju je policijski službenik povredio kod Više medicinske škole u Beogradu, oglasio se večeras i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
"24. septembra oko 18.55 od strane zdrvstvene institucije Medigroup policijska uprava dobila prijavu da je kod njih pristupila građanka A. P. koja je zadobila povrede kod Više medicinske škole navodno od policijskog službenika kod koga je bila na razgovoru. Policijski službenici su odmah izašli na lice mesta, obavili razgovor sa njom. Ona nije želela da sarađuje sa policijskim službenicima, niti je dala bilo kakvu informaciju o događaju, niti je imala primedbe na postupanje policijskih službenika", rekao je Dačić.
"Policijska uprava za grad Beograd saopštava da je izvršila sve provere po ovom nalogu i da je utvrđeno da osoba A. P. navedenog dana nije bila u prostorijama PU za grad Beograd tako da policijski službenici nisu postupali prema njoj. Ova informacija je lažna, i da je namerno plasirana upravo u trenucima kada se očekuju posete visokih zvaničnika EU i drugih država kako bi se stovrila lažna slika o nekoj navodnoj policijskoj brutalnosti u Srbiji", naglasio je Dačić.
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)