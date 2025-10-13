PRELOM KOSTIJU LICA I NAGNJEČENJE MOZGA: Mladić (22) teško povređen u tuči u centru Beograda
MLADIĆ N. J. (22) teško je povređen u tuči koja se dogodila u noći između petka i subote ispred jednog noćnog kluba u Karađorđevoj ulici, na Savskom vencu.
Tuča se dogodila u noći između 10. i 11. oktobra oko 3.20 časova, kada je došlo do fizičkog sukoba između N. J. i za sada nepoznate osobe. Napadač je, prema nezvaničnim informacijama, mladiću zadao više udaraca u predelu glave, nakon čega je žrtva ostala da leži na ulici.
Povređeni je prevezen u Urgentni centar, gde su mu lekari dijagnostikovali teške telesne povrede - nagnječenje mozga i prelom kostiju lica. Nakon ukazane pomoći, zadržan je na daljem lečenju.
Iako je u svesnom stanju, N. J. za sada odbija da sarađuje sa policijom i da daje izjavu o tome ko ga je napao i šta je dovelo do sukoba. Policija intenzivno radi na identifikaciji napadača i rasvetljavanju svih okolnosti ovog događaja.
(Telegraf.rs.)
