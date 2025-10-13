INCIDENT U ISTRI: Trojica muškaraca napali Srbina i oteli mu majicu

U FAŽANI u Istri se prekjuče dogodio incident kada su trojica nepoznatih napadača napala tridesetčetvorogodišnjeg državljanina Srbije i, uz pretnje, mu otela majicu.

Pulska policija saopštila je da se događaj zbio oko 19:50 časova, piše hrvatski Indeks.

Prema prijavi, tri osobe su uputile pretnje oštećenom, a zatim mu s leđa skinule i oduzele majicu. Srećom, u ovom događaju niko nije povređen.

Policijski službenici sprovode kriminalističko istraživanje kako bi utvrdili sve okolnosti ovog napada i pronašli počinioce.