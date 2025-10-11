Zločin

NAPADNUT TAKSISTA NA SAVSKOM VENCU: Pomoć mu pružena u UC

Zagorka Uskoković

11. 10. 2025. u 12:08

U Urgentni centar primljen je taksista kojeg su nakon verbalne svađe fizički napale tri osobe na Savskom Vencu u Bulevaru Vudroa Vilsona.

НАПАДНУТ ТАКСИСТА НА САВСКОМ ВЕНЦУ: Помоћ му пружена у УЦ

Foto N. Skenderija

 Taksisti su konstatovane lake povrede, zadobio je posekotinu ruke, najverovatnije nakon upotrebe noža od strane napadaca. U toku je istraga

