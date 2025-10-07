Zločin

UHAPŠEN MALOLETNIK ZBOG DOJAVA O BOMBI: Tri dana slao preteće mejlove na adrese srednjih škola

В.Н.

07. 10. 2025. u 20:26

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru, u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom (BIA), Službom za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku, kao i u koordinaciji sa Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, identifikovali su i uhapsili maloletnog muškarca starosti 15 godina iz Zaječara, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje panike i nereda.

On se sumnjiči da je 3, 6. i 7. oktobra putem elektronske pošte upućivao poruke na adrese više srednjih škola u Zaječaru, u kojima je lažno naveo da su u objektima postavljene eksplozivne naprave, čime je izazvao uznemirenost i paniku među građanima i učenicima.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru.

Ministarstvo unutrašnjih poslova podseća da je upućivanje lažnih dojava o postavljenim eksplozivnim napravama krivično delo koje se ozbiljno sankcioniše i apeluje na građane, posebno mlade, da se uzdrže od ovakvih radnji koje mogu imati teške posledice.

