VELIKA TUČA ISPOD JUŽNE TRIBINE STADIONA PARTIZANA: Momak i devojka završili u Urgentnom, policija traga za huliganima

POLICIJI je oko 16 časova prijavljena tuča većeg broja osoba ispod Južne tribine stadiona Partizana.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Patrole su odmah reagovale, ali na licu mesta niko nije zatečen.

Nešto kasnije, u Urgentni centar su privatnim automobilom došli mladic (20) i devojka (24). Oni su prijavili da su povređeni pod neutvrđenim okolnostima ispred prodavnice sa navijačkim rekvizitima na južnoj strani stadiona Partizana.

Policija preduzima sve mere u cilju rasvetljavanja događaja i identifikaciji učesnika.