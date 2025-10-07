VELIKA TUČA ISPOD JUŽNE TRIBINE STADIONA PARTIZANA: Momak i devojka završili u Urgentnom, policija traga za huliganima
POLICIJI je oko 16 časova prijavljena tuča većeg broja osoba ispod Južne tribine stadiona Partizana.
Patrole su odmah reagovale, ali na licu mesta niko nije zatečen.
Nešto kasnije, u Urgentni centar su privatnim automobilom došli mladic (20) i devojka (24). Oni su prijavili da su povređeni pod neutvrđenim okolnostima ispred prodavnice sa navijačkim rekvizitima na južnoj strani stadiona Partizana.
Policija preduzima sve mere u cilju rasvetljavanja događaja i identifikaciji učesnika.
