Zločin

VELIKA TUČA ISPOD JUŽNE TRIBINE STADIONA PARTIZANA: Momak i devojka završili u Urgentnom, policija traga za huliganima

В.Н.

07. 10. 2025. u 19:16

POLICIJI je oko 16 časova prijavljena tuča većeg broja osoba ispod Južne tribine stadiona Partizana.

ВЕЛИКА ТУЧА ИСПОД ЈУЖНЕ ТРИБИНЕ СТАДИОНА ПАРТИЗАНА: Момак и девојка завршили у Ургентном, полиција трага за хулиганима

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Patrole su odmah reagovale, ali na licu mesta niko nije zatečen.

Nešto kasnije, u Urgentni centar su privatnim automobilom došli mladic (20) i devojka (24). Oni su prijavili da su povređeni pod neutvrđenim okolnostima ispred prodavnice sa navijačkim rekvizitima na južnoj strani stadiona Partizana.

Policija preduzima sve mere u cilju rasvetljavanja događaja i identifikaciji učesnika.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

UHAPŠEN MALOLETNIK ZBOG DOJAVA O BOMBI: Tri dana slao preteće mejlove na adrese srednjih škola
Zločin

0 0

UHAPŠEN MALOLETNIK ZBOG DOJAVA O BOMBI: Tri dana slao preteće mejlove na adrese srednjih škola

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru, u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom (BIA), Službom za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku, kao i u koordinaciji sa Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, identifikovali su i uhapsili maloletnog muškarca starosti 15 godina iz Zaječara, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje panike i nereda.

07. 10. 2025. u 20:26

Politika
Tenis
Fudbal
Bivši rukometaš Vardara raznet bombom u centru Beograda

Bivši rukometaš Vardara raznet bombom u centru Beograda