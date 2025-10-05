Zločin

PRONAĐENA EKSPLOZIVNA NAPRAVA: Blizu dečijeg igrališta

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

05. 10. 2025. u 19:36

KOD stambenih zgrada u Lapljem selu u AP Kosovu i Metohiji, u blizini dečijeg igrališta, danas je pronađena eksplozivna naprava.

ПРОНАЂЕНА ЕКСПЛОЗИВНА НАПРАВА: Близу дечијег игралишта

Foto: D. Mišić

Kako saznaje Tanjug, radi se o ručnoj granati koju je među drvima za ogrev pronašla porodica koja živi u jednoj od stambenih zgrada.

Nakon toga su, kako su ispričali, obavestili tzv. kosovsku policiju.

Umesto pripadnika Kfora, pripadnici tzv. kosovskih bezbednosnih snaga izvršili su uviđaj.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal