PRONAĐENA EKSPLOZIVNA NAPRAVA: Blizu dečijeg igrališta

KOD stambenih zgrada u Lapljem selu u AP Kosovu i Metohiji, u blizini dečijeg igrališta, danas je pronađena eksplozivna naprava.

Foto: D. Mišić

Kako saznaje Tanjug, radi se o ručnoj granati koju je među drvima za ogrev pronašla porodica koja živi u jednoj od stambenih zgrada.

Nakon toga su, kako su ispričali, obavestili tzv. kosovsku policiju.

Umesto pripadnika Kfora, pripadnici tzv. kosovskih bezbednosnih snaga izvršili su uviđaj.

(Tanjug)

