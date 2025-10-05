PRONAĐENA EKSPLOZIVNA NAPRAVA: Blizu dečijeg igrališta
KOD stambenih zgrada u Lapljem selu u AP Kosovu i Metohiji, u blizini dečijeg igrališta, danas je pronađena eksplozivna naprava.
Kako saznaje Tanjug, radi se o ručnoj granati koju je među drvima za ogrev pronašla porodica koja živi u jednoj od stambenih zgrada.
Nakon toga su, kako su ispričali, obavestili tzv. kosovsku policiju.
Umesto pripadnika Kfora, pripadnici tzv. kosovskih bezbednosnih snaga izvršili su uviđaj.
(Tanjug)
