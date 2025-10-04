HAPŠENJE ZBOG EKSPLOZIJE U KOSOVSKOJ: Mladić doneo eksploziv u stan u kome je poginuo muškarac
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova RS po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsili su F.V. (26) zbog postojanja osnova sumnje da je doneo eksploziv NN licu čije je beživotno telo pronađeno nakon eksplozije koja se dogodila 1. oktobra u stanu na trećem spratu u Kosovskoj ulici.
Osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.
F.V. je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu.
Radi se na utvrđivanju identiteta stradalog lica kao i na utvrđivanju svih okolnosti kritičnog događaja.
Preporučujemo
IZBODEN MALOLETNIK U NOVOM BEOGRADU: Hitno prevezen u Urgentni centar
03. 10. 2025. u 20:58
ISTRAGA PUCNjAVE U VIŠNjIČKOJ BANjI: Danica preminula, Lucifer iza brave
03. 10. 2025. u 19:40
POJAVILA SE NOVA DROGA U SRBIJI: Gumene bombone pune narkotika
03. 10. 2025. u 17:23
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
Komentari (0)