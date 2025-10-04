HAPŠENJE ZBOG EKSPLOZIJE U KOSOVSKOJ: Mladić doneo eksploziv u stan u kome je poginuo muškarac

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova RS po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsili su F.V. (26) zbog postojanja osnova sumnje da je doneo eksploziv NN licu čije je beživotno telo pronađeno nakon eksplozije koja se dogodila 1. oktobra u stanu na trećem spratu u Kosovskoj ulici.

Foto N. Skenderija

Osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

F.V. je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Radi se na utvrđivanju identiteta stradalog lica kao i na utvrđivanju svih okolnosti kritičnog događaja.