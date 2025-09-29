IZBOLI MUŠKARCA NOŽEM, PA PREMESTILI TELO? Otkriveni jezivi detalji ubistva kod Pančeva

U SELU Debeljača kod Pančeva, u dvorištu prekoputa pijace pronađeno je telo J. P, a kako pričaju komšije, sumnja se da se ubistvo dogodilo na drugom mestu, a potom njegovo telo premešteno.

- U kući ubijenog žive dva muškarca i dve žene, a jedan od te dvojice muškaraca je ubijen. J. P. ni sa kim u komšiluku nije pričao, nikog nije dirao, ali je uvek nešto išao iskrivljen. Noćima su im lupali na roletnu i razvalili su im kapiju, ali ne znam da li su u pitanju isti ljudi koji su uhapšeni zbog ubistva. Priča se da je jedan od osumnjičenih zavisnik od narkotika. Jedan od uhapšenih N. V. nedavno je pušten iz zatvora. Dve-tri godine je robijao zbog krađe - ispričao je jedan meštanin Debeljače.

Osim njega, uhapšen je i M. Đ. za kog su meštani rekli da su ga videli, i da je "bio sav žut u licu". Prema nezvaničnim informacijama, telo je pronađeno u njegovom dvorištu, a policija ga je, sa kapuljačom na glavi, dovela na lice mesta.

Meštani pričaju da su i uhapšeni i ubijeni bili problematični, a navode da sumnjaju da je telo premeštano.

- Čuli smo da su ga ubili negde drugde, pa doneli telo da li prvo negde na pijacu ili odmah u dvorište. Porodica ubijenog je teška sirotinja, a on je bio alkoholičar. Često se ovde dešavaju incidenti i ne možemo da spavamo od muškaraca koji se okupljaju na pijaci. I sinoć se čula buka i neko vrištanje. Nisam obraćao pažnju na to, ali jutros sam na ulici zatekao policiju. Tada sam saznao da su se valjda posvađali, pa potukli i ubijeni je izboden nožem. Krvavo telo nađeno je u dvorištu prekoputa pijace - rekao je jedan od meštana Debeljače.

Krvi ima i na samoj pijaci, u blizini jedne tezge, te je i dalje misterija da li je muškarac napadnut na pijaci, ili je napadnut negde drugde, pa prebačen tu. Jedino što je za sada razjašnjeno, dok ne pristignu zvanične informacije, jeste da je telo J. P. završilo u dvorištu prekoputa pijace. Na ulazu u pijacu sa desne strane kod druge tezge vidi se prvo nekoliko kapljica krvi, a odmah pored vidljiv je trag lokve krvi, od kog se ka izlazu sa pijace proteže trag koji izgleda kao da je telo vučeno po betonu.

Meštani navode da je "na pijaci uveče banda".

- Ako nećete da budete napadnuti, prebijeni, izbodeni morate da pređete na drugu stranu ulice - kažu.

Podsetimo, rano jutros u dvorištu prekoputa pijace u selu Debeljača kod Pančeva pronađeno je telo muškarca sa povredama glave. Kada je telo pronađeno, pozvana je Hitna pomoć, čiji je lekar konstatovao da je smrt nastala nasilnim putem.

Tri osobe su uhapšene zbog sumnje da su povezane sa ubistvom muškarca.

