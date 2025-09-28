POTUKLI SE NA SPLAVU, PA SEVNUO NOŽ: Mladić sa teškim povredema hitno prevezen u bolnicu

NA SPLAVU "Lasta" sinoć oko 2 sata je izboden tinejdžer (18) zbog čega je hitno prevezen u bolnicu.

Na društvenoj mreži Instagram objavljene su fotografije sa mesta incidenta.

- Sinoć oko 2 sata posle ponoći došlo je do incidenta na splavu Lasta. Grupa mladića pravila je haos, a neki od njih su se potukli i ubrzo su izbačeni napolje. Tuča se nastavila i ispred splava, gde je bilo i povređenih. Na lice mesta izašli su Hitna pomoć i policija - navodi se u objavi.

Mladić koji je zadobio teške povrede prilikom ubadanja nožem prevezen u Urgentni centar na odeljenje reanimacije.

