"MIŠA JE BIO DOBAR DEČKO, A ONDA JE PRODAO SVE ZBOG KOCKE" Meštani Duboke u šoku nakon zločina, progovorili o ubici babe i dede

BRUTALAN zločin potresao je malo mesto nadomak Despotovca, kada su tela starijih supružnika pronađena u porodičnoj kući u Bogavi.

Foto: Z. Gligorijević

Muškarac (79) i žena (76) ubijeni su jutros oko 4 sata, a policija u Jagodini intezivno radi na pronalasku ubice supružnika Momčila R. i Živke R.

Prema rečima mešana, ubistvo je hladnim oružjem, najverovatnije nožem, počinio njihov unuk Miša M. (39) iz Duboke, malog jagodinskog sela, ali još uvek nema zvaničnih podataka, jer policija traga za njim.

Sumnja se da je nakon masakra njihovim automobilom pobegao sa mesta zločina, a motiv je, kako "Novosti" nezvanično saznaju, neraščišćeni porodični problemi iz ranijeg perioda.

Meštani Duboke: Bio je dobar dečko, prodao sve zbog kocke

Meštani malog jagodinskog sela u šoku su nakon zverskog ubistva, za koje se sumnja da je počinio njihov sugrađanin.

Za osumnjičenog Mišu M. (39) kažu da je bio dobar dečko, ali da je u poslednje dve godine prodao sve što je imao.

- Sumnjamo da je imao kockarske dugove. Bavio se trgovinom stoke - rekao je jedan meštanin za "Novosti".

Drugi kaže da niko nije mogao da očekuje da će da uradi tako nešto.

- Nikad ne znaš šta kome može da kvrcne u glavi. Kod babe i dede po majci, koje je ubio, povremeno je odlazio - naovode meštani Dubone.

Podsetimo, policija u Jagodini intezivno radi na pronalasku Miše M. (39) zbog sumnje da je nožem zaklao dedu Momčila R. (79) i babu Živku R. (76), a potom njihovim automobilom pobegao.