EVO ŠTA JE PRETHODILO PUCNJAVI NA SENJAKU U KOJOJ JE RANJEN TINEJDŽER: Haos izbio ispred poznatog restorana

PUCNjAVA se dogodila ispred poznatog restorana na Senjaku oko 3 sata ujutru.

Kako Kurir nezvanično saznaje pucnjavi u kojoj je ranjen 18-godišnji M.S. prethodila je svađa oko devojke.

U restoranu su proslavljali rođendan.

U toku je istraga i traga se za napadačem čiji identitet još uvek nije poznat.

Tinejdžer je pogođen u nogu.

Policija je odmah došla na lice mesta, obavila razgovor sa svedocima i pregledala snimke sa sigurnosnih kamera, piše Kurir.

