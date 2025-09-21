Zločin

EVO ŠTA JE PRETHODILO PUCNJAVI NA SENJAKU U KOJOJ JE RANJEN TINEJDŽER: Haos izbio ispred poznatog restorana

В.Н.

21. 09. 2025. u 13:39

PUCNjAVA se dogodila ispred poznatog restorana na Senjaku oko 3 sata ujutru.

Foto: N. Skenderija/MUP

Kako Kurir nezvanično saznaje pucnjavi u kojoj je ranjen 18-godišnji M.S.  prethodila je svađa oko devojke.

U restoranu su proslavljali rođendan.

U toku je istraga i traga se za napadačem čiji identitet još uvek nije poznat.

Tinejdžer je pogođen u nogu.

Policija je odmah došla na lice mesta, obavila razgovor sa svedocima i pregledala snimke sa sigurnosnih kamera, piše Kurir. 

