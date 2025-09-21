EVO ŠTA JE PRETHODILO PUCNJAVI NA SENJAKU U KOJOJ JE RANJEN TINEJDŽER: Haos izbio ispred poznatog restorana
PUCNjAVA se dogodila ispred poznatog restorana na Senjaku oko 3 sata ujutru.
Kako Kurir nezvanično saznaje pucnjavi u kojoj je ranjen 18-godišnji M.S. prethodila je svađa oko devojke.
U restoranu su proslavljali rođendan.
U toku je istraga i traga se za napadačem čiji identitet još uvek nije poznat.
Tinejdžer je pogođen u nogu.
Policija je odmah došla na lice mesta, obavila razgovor sa svedocima i pregledala snimke sa sigurnosnih kamera, piše Kurir.
