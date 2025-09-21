Zločin

TINEJDŽER (18) RANJEN ISPRED LUKSUZNOG RESTORANA: Otkriveni detalji pucnjave na Senjaku

21. 09. 2025. u 11:57

ISPRED poznatog luksuznog beogradskog restorana, jutros oko 3 sata, došlo je do pucnjave u kojoj je ranjen mladić M. S. (18).

Foto: Novosti

Prema nezvaničnim saznanjima, mladić je pogođen u nogu.

Za sada, motiv nije poznat.

Na lice mesta brzo je stigla policija i ekipa Hitne pomoći koja je zbrinula povređenog.

Policija je pokrenula akciju "Vihor 3", ali je ona obustavljena posle nekoliko sati.

Istraga je u toku, a policija intenzivno radi na rasvetljavanju okolnosti ovog događaja.

