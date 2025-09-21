TINEJDŽER (18) RANJEN ISPRED LUKSUZNOG RESTORANA: Otkriveni detalji pucnjave na Senjaku
ISPRED poznatog luksuznog beogradskog restorana, jutros oko 3 sata, došlo je do pucnjave u kojoj je ranjen mladić M. S. (18).
Prema nezvaničnim saznanjima, mladić je pogođen u nogu.
Za sada, motiv nije poznat.
Na lice mesta brzo je stigla policija i ekipa Hitne pomoći koja je zbrinula povređenog.
Policija je pokrenula akciju "Vihor 3", ali je ona obustavljena posle nekoliko sati.
Istraga je u toku, a policija intenzivno radi na rasvetljavanju okolnosti ovog događaja.
(Blic)
