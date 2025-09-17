Zločin

OVO JE SRBIN OSUMNJIČEN DA JE UBIO SUPRUGU, RANIO ĆERKU I NJENOG PRIJATELJA U BEČU: Zločinu prethodila svađa, lekari se bore za život deteta

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

17. 09. 2025. u 15:34

SRBIN N. M. (44) osumnjičen je da je u stanu u Beču ubio suprugu Z. M. (44), ranio ćerku K. M. (24) i njenog prijatelja. Nakon zločina došlo je do razmene vatre sa policijom ispred zgrade, a Srbin je zatim pobegao u svom mercedesu, u kom je ubrzo pronađen mrtav.

ОВО ЈЕ СРБИН ОСУМЊИЧЕН ДА ЈЕ УБИО СУПРУГУ, РАНИО ЋЕРКУ И ЊЕНОГ ПРИЈАТЕЉА У БЕЧУ: Злочину претходила свађа, лекари се боре за живот детета

Foto: Heute.at

Kako je objavio Heute, porodična svađa izbila je u utorak uveče oko 19:30 u stanu u stambenoj zgradi u bečkom okrugu Leopoldštat.

Policajci koji su prvi stigli na lice mesta primetili su 44-godišnjeg muškarca iz Srbije ispred zgrade. Policajci su više puta tražili od muškarca da stane. Prema početnim istragama, on je potom usmerio vatreno oružje na policajca, nakon čega je Srbin ispalio hitac, a policajac je potom upotrebio oružje.

Osumnjičeni je potom pobegao vozilom, a pojavio se i snimak vatrenog obračuna sa policijom. Nakon kratke potere, muškarac je pronađen mrtav u vozilu. Kod njega je pronađeno i oduzeto vatreno oružje.

Policija je u stanu pronašla beživotno telo Z. M., supruge osumnjičenog, teško povređenu ćerku K. M. (24) i prijatelja (26).

Foto: Heute.at

 

Njih dvoje su prebačeni u bolnicu, a doktori se i dalje bore za život devojke. Nju je otac navodno upucao u glavu.

Nekoliko trenutaka pre stravičnog čina nasilja, komšinica je u liftu srela ćerku Srbina i njenu bebu. Devojka je navodno rekla da ima "loš predosećaj" o događajima te večeri.

"Rekla je: "Nemojte se iznenaditi ako danas bude još glasnije. Moji roditelji se razvode"", ispričala je komšinica za Heute.

Kasnije te večeri, upoznala je i osumnjičenog strelca.

"Izgledao je veoma ozbiljno", dodala je ona.

Sumnja se da je mogući motiv zločina predstojeći razvod para. Dalja istraga i istraživanje su u toku, a naređena je i obdukcija.

(Telegraf)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DEČAKU AMPUTIRAN DEO PRSTA: Grupa maloletnika u Studeničkoj ulici u Nišu napala vršnjaka (14) kad je sa drugom došao na igralište
Zločin

0 0

DEČAKU AMPUTIRAN DEO PRSTA: Grupa maloletnika u Studeničkoj ulici u Nišu napala vršnjaka (14) kad je sa drugom došao na igralište

MALOLETNI I. M. (14), primljen je u Univerzitetski klinički centar u Nišu, sa teškim povredama šake, nakon čega su lekari morali da mu amputiraju vrh četvrtog prsta i ugrade iglu u treći prst zbog preloma. Dečak je, prema tvrdnjama njegove majke M. M. (42), povrede zadobio nakon što su ga na dečjem igralištu u Studeničkoj ulici, metalnom šipkom, pretukla četvorica, za sada nepoznatih vršnjaka.

16. 09. 2025. u 21:55

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)