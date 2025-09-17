OVO JE SRBIN OSUMNJIČEN DA JE UBIO SUPRUGU, RANIO ĆERKU I NJENOG PRIJATELJA U BEČU: Zločinu prethodila svađa, lekari se bore za život deteta
SRBIN N. M. (44) osumnjičen je da je u stanu u Beču ubio suprugu Z. M. (44), ranio ćerku K. M. (24) i njenog prijatelja. Nakon zločina došlo je do razmene vatre sa policijom ispred zgrade, a Srbin je zatim pobegao u svom mercedesu, u kom je ubrzo pronađen mrtav.
Kako je objavio Heute, porodična svađa izbila je u utorak uveče oko 19:30 u stanu u stambenoj zgradi u bečkom okrugu Leopoldštat.
Policajci koji su prvi stigli na lice mesta primetili su 44-godišnjeg muškarca iz Srbije ispred zgrade. Policajci su više puta tražili od muškarca da stane. Prema početnim istragama, on je potom usmerio vatreno oružje na policajca, nakon čega je Srbin ispalio hitac, a policajac je potom upotrebio oružje.
Osumnjičeni je potom pobegao vozilom, a pojavio se i snimak vatrenog obračuna sa policijom. Nakon kratke potere, muškarac je pronađen mrtav u vozilu. Kod njega je pronađeno i oduzeto vatreno oružje.
Policija je u stanu pronašla beživotno telo Z. M., supruge osumnjičenog, teško povređenu ćerku K. M. (24) i prijatelja (26).
Njih dvoje su prebačeni u bolnicu, a doktori se i dalje bore za život devojke. Nju je otac navodno upucao u glavu.
Nekoliko trenutaka pre stravičnog čina nasilja, komšinica je u liftu srela ćerku Srbina i njenu bebu. Devojka je navodno rekla da ima "loš predosećaj" o događajima te večeri.
"Rekla je: "Nemojte se iznenaditi ako danas bude još glasnije. Moji roditelji se razvode"", ispričala je komšinica za Heute.
Kasnije te večeri, upoznala je i osumnjičenog strelca.
"Izgledao je veoma ozbiljno", dodala je ona.
Sumnja se da je mogući motiv zločina predstojeći razvod para. Dalja istraga i istraživanje su u toku, a naređena je i obdukcija.
(Telegraf)
