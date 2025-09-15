Zločin

"UMIREŠ POLAKO, ALI SIGURNO" Ubica iz Obrenovca napravio jezik snimak nakon zločina - poslednje trenutke žrtve zabeležio kamerom

В.Н.

15. 09. 2025. u 15:52

S. P. iz mesta Veliko Polje u Obrenovcu, ubio je svog komšiju I. J. kom je prethodno zapalio kuću, a onda snimak ubijenog objavio na društvene mreže.

Foto: Printskrin

- Ljudi, ovako sledeći put, neko uzme li ime moje porodice, zagazi li na moju porodicu. Je l' tako Ićo, reci? Tako je, umireš, polako, ali sigurno, ljubi te brat. Ovo je auto sa kojim sam ga spucao, nije se nadao, a tamo mu gori kuća i ostalo, tako da će da uživa - objavio je ubica S.P. iz Obrenovca na društvenim mrežama.

Policija iz Obrenovca locirala je ubicu.

