"UMIREŠ POLAKO, ALI SIGURNO" Ubica iz Obrenovca napravio jezik snimak nakon zločina - poslednje trenutke žrtve zabeležio kamerom
S. P. iz mesta Veliko Polje u Obrenovcu, ubio je svog komšiju I. J. kom je prethodno zapalio kuću, a onda snimak ubijenog objavio na društvene mreže.
- Ljudi, ovako sledeći put, neko uzme li ime moje porodice, zagazi li na moju porodicu. Je l' tako Ićo, reci? Tako je, umireš, polako, ali sigurno, ljubi te brat. Ovo je auto sa kojim sam ga spucao, nije se nadao, a tamo mu gori kuća i ostalo, tako da će da uživa - objavio je ubica S.P. iz Obrenovca na društvenim mrežama.
Policija iz Obrenovca locirala je ubicu.
Preporučujemo
KOMŠIJA MU ZAPALIO KUĆU, PA GA USMRTIO: Ovo je ubijeni u Obrenovcu (FOTO)
15. 09. 2025. u 15:21
OVO JE UBICA IZ OBRENOVCA: Otkriveni novi detalji
15. 09. 2025. u 15:26
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
Komentari (0)