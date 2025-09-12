IZBODEN MUŠKARAC NA ZVEZDARI: Krvavi obračun državljanina Turske i Kirgistana
BEOGRADSKA policija uhapsila je državljanina Turske A.Y. pod sumnjom da je juče sat nakon ponoći pokušao da ubije Z.A.E. (33) iz Kirgistana.
Kolima Hitne pomoći muškarac je prevezen na Vojno-medicinsku akademinu gde su mu konstatovane ubodne rane u predelu stomaka.
Sukob se dogodio na Zvezdari u Ulici Nikole Doskata, a policija je odmah raspisala akciju "Vihor 3" i na osnovu opisa svedoka napadača i privela.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu A.Y. je određeno policijsko zadržavanje, a odgovaraće za pokušaj ubistva.
Nezvanično se saznaje, napadu je prethodila svađa dve grupe muškarca iz Turske i Kirgistana. U jednom trenutku osumnjičeni je izvadio nož i njime izbo drugog.
Kada je video šta je učinio pobegao je sa mesta obračuna.
Ubrzo je uhapšen, a očekuje se da će danas biti saslušan u Višem javnom tužilaštvu kada će se i saznati motiv obračuna.
Z.A.E. su konstatovane teške telesne povrede opasne po život.
(Telegraf)
