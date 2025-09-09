IZUVČENO TELO IZ DUNAVA: Čovek primećen kako pluta rekom u blizini Zemuna
TELO, za sada neidentifikovanog muškarca, izvučeno je danas iz reke Dunav u Zemunu.
Policiji je prijavljeno oko 13.20 časova da je u Ulici trg Oslobođenja u Zemunu uočen leš u reci. Na adresu je poslata patrola, ali i ekipa Hitne pomoći koja je samo mogla da konstatuje smrt muškarca.
Dežurni tužilac naložio je da se telo pošalje na obdukciju koja će utvrditi kako je nastupila smrt. Takođe, u toku je i identifikacija pokojnika.
Istraga je u toku.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
PEVAČ NIJE BIO NA OČEVOJ SAHRANI: "Nije me grizla savest"
PEVAČ Rade Lacković doživeo je tragediju koja mu je potpuno promenila život.
09. 09. 2025. u 11:31
Komentari (0)