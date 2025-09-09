Zločin

IZUVČENO TELO IZ DUNAVA: Čovek primećen kako pluta rekom u blizini Zemuna

D.K.

09. 09. 2025. u 16:19

TELO, za sada neidentifikovanog muškarca, izvučeno je danas iz reke Dunav u Zemunu.

ИЗУВЧЕНО ТЕЛО ИЗ ДУНАВА: Човек примећен како плута реком у близини Земуна

Foto: N. Skenderija/Tanjug/Ilustracija

Policiji je prijavljeno oko 13.20 časova da je u Ulici trg Oslobođenja u Zemunu uočen leš u reci. Na adresu je poslata patrola, ali i ekipa Hitne pomoći koja je samo mogla da konstatuje smrt muškarca. 

Dežurni tužilac naložio je da se telo pošalje na obdukciju koja će utvrditi kako je nastupila smrt. Takođe, u toku je i identifikacija pokojnika.

Istraga je u toku. 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OTKRIVENO KO JE IZBO NOŽEM TROJE LJUDI KOD PALATE ALBANIJA: Napadač uhapšen, utvrđeno da su i sve žrtve osuđivana lica
Hapšenja i istraga

0 0

OTKRIVENO KO JE IZBO NOŽEM TROJE LJUDI KOD PALATE ALBANIJA: Napadač uhapšen, utvrđeno da su i sve žrtve osuđivana lica

RANO jutros, oko 3 sata, kod palate "Albanija" u centru Beograda došlo je do tuče više osoba, usled čega su povređene tri osobe koje su prevezene u Urgentni centar, a o slučaju je obavešteno Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu koje je naložilo da se utvrde sve okolnosti slučaja, kao i da se pribave snimci sa nadzornih kamera.

09. 09. 2025. u 22:24

Politika
Tenis
Fudbal
Vojin Đorđević: VODAVODA je odabrala nas

Vojin Đorđević: VODAVODA je odabrala nas