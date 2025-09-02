Zločin

VLADIMIRA SIN UMALO NIJE UBIO, LEKARI MU SE BORE ZA ŽIVOT: Bracimir ubio sina, teško povredio oca, pa sebi oduzeo život

Jelena Ćosin

02. 09. 2025. u 11:27

VLADIMIR M. (90), koji je zadobio teške povrede dok je pokušavao da zaštiti unuka Gorana M. (49), koga je otac Bracimir M. (72) juče usmrtio udarcima macolom, i dalje se nalazi u kritičnom stanju. Lekari Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu bore se za njegov život.

ВЛАДИМИРА СИН УМАЛО НИЈЕ УБИО, ЛЕКАРИ МУ СЕ БОРЕ ЗА ЖИВОТ: Брацимир убио сина, тешко повредио оца, па себи одузео живот

OPERACIJA Univerzitetski klinički centar Niš, Foto J. Ć.

Iako su pojedini mediji neprovereno objavili da je preminuo, Vladimir je živ, ali sa povredama opasnim po život.

– Pacijent, star 90 godina, upućen je iz Opšte bolnice u Kruševcu. Nakon pregleda specijalista urgentne medicine i konsultacija neurohirurga, grudnog, digestivnog hirurga i ortopeda, primljen je u jedinicu intenzivne terapije. Ima povrede koje ugrožavaju život, na mehaničkoj je ventilaciji i njegovo stanje se neprestano prati – saopštili su lekari UKC Niš.

Zločin se dogodio juče ujutru u selu Crkvina, kada je Bracimir, kako se sumnja, najpre brutalno pretukao oca Vladimira, a zatim ubio sina Gorana, da bi potom sebi oduzeo život.

Komšije kažu da se Bracimir mesecima žalio na Gorana, tvrdeći da je „alkoholičar koji mu je uništio porodicu i kuću“. Prema rečima meštanke koja je bila bliska sa porodicom, sukobi su kulminirali pre dva meseca, kada je Goranova suprugu, zajedno sa ćerkom, napustila porodičnu kuću zbog njegovog alkoholisanja i nasilnog ponašanja.

– Mislim da je nesrećni Vladimir samo kolateralna šteta u sukobu oca i sina. Bracimir se poslednjih meseci stalno žalio na Gorana, a naročito nakon što ga je napustila porodica. Situacija je tada potpuno izmakla kontroli – ispričala je jedna od komšinica.

