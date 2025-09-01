DRAMA U Beogradu: Radio na tezgi, pa dobio nož u stomak
VEČERAS je u Beogradu, na okretnici kod naselja Medak, izboden je muškarac koji radi na obližnjoj tezgi.
Na teren je odmah izašla policija i ekipa Hitne pomoći, koja je povređenom muškarcu pružila pomoć.
Njegovo stanje još uvek nije poznato.
(Kurir)
HOROR NA MANjAČI: Devojka izbola momka za točilicom
31. 08. 2025. u 22:16 >> 22:21
PRETUČENI OTAC I SIN NA ZVEZDARI: Policija raspisala potragu za napadačima
31. 08. 2025. u 21:48
HOROR U DIZNILENDU: Turista prenimuo tokom vožnje u luna parku
30. 08. 2025. u 13:05
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Nasledio kuću, ispod nameštaja našao SKRIVENO BLAGO koje vredi milione evra
FRANCUZ koji je nasledio kuću od preminulih rođaka otkrio je neverovatnu riznicu zlatnih novčića i poluga vrednih nekoliko miliona evra. Blago je bilo jako dobro sakriveno ispod nameštaja i u kupatilu.
31. 08. 2025. u 14:26
