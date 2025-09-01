Zločin

KRUTIJEV TEROR NAD SRBIMA NA KiM SE NASTAVLJA: Izveli decu iz školskog autobusa i priveli ih zbog natpisa na majicama

D.K.

01. 09. 2025. u 17:10 >> 17:11

Dvojica maloletnika uzrasta 15 i 16 godina privedena su danas nakon što je tzv. Kosovska policija izvršila kontrolu školskog autobusa na relaciji Mitrovica–Zubin Potok, a dečaci su privedeni zbog navodno uvredljivih natpisa na majicama koje su nosili.

Novosti

- Danas je policija ušla u školski autobus koji saobraća na relaciji Mitrovica–Zubin Potok, gde su proveravali kakve majice nose deca, i tom prilikom privedena su dvojica maloletnika uzrasta 15 i 16 godina zbog majica sa uvredljivim natpisima - rekao je za Kosovo onlajn pomoćnik komandira Policije za region Sever, Petrit Fejza.

Na majicama srednjoškolaca bili su natpisi „Četnici sever” i „Ti se bori sever će da gori”, sa motivima navijača Crvene zvezde.

- Maloletnici su dovedeni u policijsku stanicu, gde se trenutno nalaze na saslušanju uz prisustvo socijalnog radnika. Nakon završetka procedure, oni će biti pušteni - rekao je Fejza.

(Kosovo online)

