KRUTIJEV TEROR NAD SRBIMA NA KiM SE NASTAVLJA: Izveli decu iz školskog autobusa i priveli ih zbog natpisa na majicama
Dvojica maloletnika uzrasta 15 i 16 godina privedena su danas nakon što je tzv. Kosovska policija izvršila kontrolu školskog autobusa na relaciji Mitrovica–Zubin Potok, a dečaci su privedeni zbog navodno uvredljivih natpisa na majicama koje su nosili.
- Danas je policija ušla u školski autobus koji saobraća na relaciji Mitrovica–Zubin Potok, gde su proveravali kakve majice nose deca, i tom prilikom privedena su dvojica maloletnika uzrasta 15 i 16 godina zbog majica sa uvredljivim natpisima - rekao je za Kosovo onlajn pomoćnik komandira Policije za region Sever, Petrit Fejza.
Na majicama srednjoškolaca bili su natpisi „Četnici sever” i „Ti se bori sever će da gori”, sa motivima navijača Crvene zvezde.
- Maloletnici su dovedeni u policijsku stanicu, gde se trenutno nalaze na saslušanju uz prisustvo socijalnog radnika. Nakon završetka procedure, oni će biti pušteni - rekao je Fejza.
