PREMINUO MUŠKARAC KOJEG JE OTAC PRETUKAO MACOLOM: Jezivi detalji užasa kod Kruševca - osumnjičeni izvršio samoubistvo
MUŠKARAC kog je otac nakon svađe pretukao macolom, preminuo je u bolnici, dok je njegov deda u teškom stanju.
Stravičan napad dogodio se u selu nadomak Kruševca, a muškarac koji je macolom pretukao svog oca i sina je otišao sa mesta prebijanja i presudio sebi vešanjem.
Policija i Hitna pomoć zatekli su jeziv prizor.
Dvojica teško povređenih muškaraca i jedan mrtav.
Povređeni su odmah prevezeni u bolnicu, a jednom od njih nije bilo spasa.
Policija utvrđuje šta je prehodilo zločinu.
SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu
Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Svi pozivi su anonimni i besplatni.
Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima takođe bez zakazivanja.
Ukoliko vam je potrebna pomoć, svakog dana možete pozvati i volontere Centra "Srce" od 14 do 23 časa na broj telefona 0800-300-303 ili im se obratiti mejlom na vanja@centarsrce.org, kao i preko četa na sajtu www.centarsrce.org.
Volonteri razgovaraju s ljudima koji su usamljeni, uznemireni, povređeni, tužni, očajni, nesigurni.
