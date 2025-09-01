Zločin

PREMINUO MUŠKARAC KOJEG JE OTAC PRETUKAO MACOLOM: Jezivi detalji užasa kod Kruševca - osumnjičeni izvršio samoubistvo

В.Н.

01. 09. 2025. u 12:36

MUŠKARAC kog je otac nakon svađe pretukao macolom, preminuo je u bolnici, dok je njegov deda u teškom stanju.

ПРЕМИНУО МУШКАРАЦ КОЈЕГ ЈЕ ОТАЦ ПРЕТУКАО МАЦОЛОМ: Језиви детаљи ужаса код Крушевца - осумњичени извршио самоубиство

Foto: N. Skenderija/Tanjug/Ilustracija

Stravičan napad dogodio se u selu nadomak Kruševca, a muškarac koji je macolom pretukao svog oca i sina je otišao sa mesta prebijanja i presudio sebi vešanjem.

Policija i Hitna pomoć zatekli su jeziv prizor.

Dvojica teško povređenih muškaraca i jedan mrtav.

Povređeni su odmah prevezeni u bolnicu, a jednom od njih nije bilo spasa.

Policija utvrđuje šta je prehodilo zločinu.

SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Svi pozivi su anonimni i besplatni.

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima takođe bez zakazivanja.

Ukoliko vam je potrebna pomoć, svakog dana možete pozvati i volontere Centra "Srce" od 14 do 23 časa na broj telefona 0800-300-303 ili im se obratiti mejlom na vanja@centarsrce.org, kao i preko četa na sajtu www.centarsrce.org.

Volonteri razgovaraju s ljudima koji su usamljeni, uznemireni, povređeni, tužni, očajni, nesigurni.

(Telegraf)

