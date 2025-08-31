PRETUČENI OTAC I SIN NA ZVEZDARI: Policija raspisala potragu za napadačima
BEOGRADSKA policija raspisala je potragu za četvoricom muškaraca koji su juče na Zvezdari pretukli oca i sina.
Sukob zbog parking mesta prerastao je u ozbiljan incident kada su dve osobe pretučene metalnim štanglama ispred svoje kuće.
Incident se dogodio juče oko 19 časova ispred kuće P. V. (58), kada je vozača automobila marke "audi" zamolio da pomeri vozilo koje je blokiralo prilaz.
Nezvanično, vlasnik kuće je vozaču "audija" rekao: "Nije ti ovo parking". Ova rečenica razbesnela je vozača "audija", pa se sa prijateljima odlučio za batinanje P. V. i njegovog sina (23).
Prebačeni u Urgentni centar
Otac i sin su sa povredama prebačeni u Urgentni centar u Beogradu, gde im je ukazana pomoć, nakon čega su pušteni na kućno lečenje, a o slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo, prenose mediji.
(Telegraf)
BONUS VIDEO-
Preporučujemo
PUCNjAVA NA SVADBI: Drama u Beogradu, priveden muškarac
30. 08. 2025. u 15:25
HOROR U DIZNILENDU: Turista prenimuo tokom vožnje u luna parku
30. 08. 2025. u 13:05
"DETE, VADITE DETE, POD AUTOBUSOM JE": Očevici opisali stravičnu scenu u kojoj je stradala tinejdžerka (15) u Zemunu
28. 08. 2025. u 16:06 >> 16:39
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Nasledio kuću, ispod nameštaja našao SKRIVENO BLAGO koje vredi milione evra
FRANCUZ koji je nasledio kuću od preminulih rođaka otkrio je neverovatnu riznicu zlatnih novčića i poluga vrednih nekoliko miliona evra. Blago je bilo jako dobro sakriveno ispod nameštaja i u kupatilu.
31. 08. 2025. u 14:26
Komentari (0)