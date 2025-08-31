PRETUČENI OTAC I SIN NA ZVEZDARI: Policija raspisala potragu za napadačima

BEOGRADSKA policija raspisala je potragu za četvoricom muškaraca koji su juče na Zvezdari pretukli oca i sina.

Sukob zbog parking mesta prerastao je u ozbiljan incident kada su dve osobe pretučene metalnim štanglama ispred svoje kuće.

Incident se dogodio juče oko 19 časova ispred kuće P. V. (58), kada je vozača automobila marke "audi" zamolio da pomeri vozilo koje je blokiralo prilaz.

Nezvanično, vlasnik kuće je vozaču "audija" rekao: "Nije ti ovo parking". Ova rečenica razbesnela je vozača "audija", pa se sa prijateljima odlučio za batinanje P. V. i njegovog sina (23).

Prebačeni u Urgentni centar

Otac i sin su sa povredama prebačeni u Urgentni centar u Beogradu, gde im je ukazana pomoć, nakon čega su pušteni na kućno lečenje, a o slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo, prenose mediji.

