POLICIJA IZAZVALA SUDAR DA BI GA ZAUSTAVILA: Scene u Novom Pazaru kao iz video-igre
KAKO mediji nezvanično saznaju, u centru Novog Pazara danas se odigrala prava filmska potera kada je policija jurila muškarca koji nije želeo da se zaustavi, a u rukama je nosio pištolj i zvučnik.
Prema rečima očevidaca, u jednoj ruci držao je oružje, dok je u drugoj nosio zvučnik iz kojeg je puštao muziku.
Kako se vidi na snimku koji kruži društvenim mrežama, policija je morala da upotrebi službeni džip kako bi zaustavila muškarca. Nakon sudara, pištolj mu je ispao ispod jednog automobila marke „Golf“, dok su prolaznici u neverici posmatrali događaj koji je, kako neki komentarišu, „ličio na scenu iz video-igre GTA“.
Za sada nema zvaničnih informacija o povređenima niti o identitetu muškarca, a policija se još uvek nije oglasila povodom ovog incidenta.
(Informer)
