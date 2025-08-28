AUTOBUS PROŠAO NA CRVENO I NA PEŠAČKOM UDARIO DEVOJČICU: Detalji jezive nesreće u Zemunu u kojoj je stradala tinejdžerka

PO NALOGU Višeg javnog tužilaštva u Beogradu određeno je zadržavanje do 48 sati vozaču autobusa GSP M.T. (61) zbog postojanja osnova sumnje da je danas u Zemunu izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja u vezi sa krivičnim delom ugrožavanje javnog saobraćaja.

Foto: Novosti

- Postoje osnovi sumnje da je M.T. upravljajući autobusom prošao na raskrsnici na crveno svetlo za vozila i na pešačkom prelazu udario devojčicu (16) koja je prelazila sa majkom pešački prelaz, dok joj je na semaforu bilo zeleno svetlo za pešake. Devojčica je usled povreda preminula na licu mesta - saopšteno je iz tužilaštva.

Nakon toga, kako se sumnja, autobus je prešao u suprotnu traku i udario tri vozila koja su se nalazila na semaforu, a zatim je udario u stambeni objekat gde se zaustavio.



Jedna putnica iz autobusa zadobila je lake telesne povrede.