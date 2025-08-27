Zločin

OSUMNJIČEN ZA POKUŠAJ UBISTVA: Uhapšen muškarac u Kruševcu

27. 08. 2025. u 11:19

POLICIJA u Kruševcu uhapsila je D. P. (29) iz tog grada osumnjičenog da je na ulici ispred svoje kuće, hicima iz vatrenog oružja naneo teške povrede opasne po život muškarcu (29), saopštio je danas MUP.

Kako je navedeno, on se sumnjiči da je sinoć, oko 22 časa, izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.

Povređeni muškarac zbrinut je u Kliničkom centru u Nišu, a policija je jutros pronašla i uhapsila osumnjičenog, navedeno je u saopštenju.

Po nalogu tužioca, D. P. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kruševcu.

(Tanjug)

