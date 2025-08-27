OSUMNJIČEN ZA POKUŠAJ UBISTVA: Uhapšen muškarac u Kruševcu
POLICIJA u Kruševcu uhapsila je D. P. (29) iz tog grada osumnjičenog da je na ulici ispred svoje kuće, hicima iz vatrenog oružja naneo teške povrede opasne po život muškarcu (29), saopštio je danas MUP.
Kako je navedeno, on se sumnjiči da je sinoć, oko 22 časa, izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.
Povređeni muškarac zbrinut je u Kliničkom centru u Nišu, a policija je jutros pronašla i uhapsila osumnjičenog, navedeno je u saopštenju.
Po nalogu tužioca, D. P. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kruševcu.
(Tanjug)
BONUS VIDEO-
Preporučujemo
VELIKA AKCIJA POLICIJE U OBRENOVCU: U raciji uhapšeno 13 ilegalaca
26. 08. 2025. u 19:05
NAPADNUTA DVA MUŠKARCA: Uhapšeno osam lica iz Banjaluke
26. 08. 2025. u 18:43
DOLIJALA! Policija privela ženu koja je "operisala" po Domu zdravlja i kafani
25. 08. 2025. u 20:57
MERC POZVAO PUTINA I ZAPRETIO: Ako se ne sastaneš sa Zelenskim, onda...
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc pozvao je šefa Kremlja Vladimira Putina da se sastane nasamo sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.
26. 08. 2025. u 14:34
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Objavljene nage fotografije voditeljke RTS-a - kao od majke rođena (FOTO)
VEOMA izazovne fotografije.
25. 08. 2025. u 20:24
Komentari (0)