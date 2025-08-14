VOZAČ SKUTERA NIJE IZNEO ODBRANU, ODREĐEN MU PRITVOR: Tereti se za pokušaj ubistva i izazivanje opasnosti zbog čega su povređena i deca

VIŠE javno tužilaštvo u Pančevu je danas, dva dana nakon incidenta na Tamišu, donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenog M.J. (29) iz Pančeva zbog sumnje da je izvršio krivična dela ubistvo u pokušaju i izazivanje opšte opasnosti.

Foto: S.Mladenoski

Tužilaštvo u svom saopštenju za javnost pojašnjava:

- Osumnjičenom se stavlja na teret da je 12.8.2025. godine oko 19.00 časova u Pančevu, na gradskom keju, na reci Tamiš, opšteopasnom radnjom izazvao opasnost za telo ljudi na mestu gde je okupljen veći broj ljudi - kažu iz pančevačkog VJT. _ To je učinio tako što je u vreme održavanja treninga Kajak-kanu kluba „Tamiš“ upravljao motornim skuterom za vodu, te je razvijanjem velike brzine i nasilničkom vožnjom stvorio talase koji su prevrnuli nekoliko kanu čamaca u kojima se nalazilo desetoro oštećenih, maloletnih osoba, uzrasta od šest do 15 godina života, koji su zadobili lake telesne povrede.

Osumnjičeni se, navode dalje iz Tužilaštva, tereti i da je nakon toga pokušao da liši života trenera kluba, N.M. (41) iz Pančeva, tako što je u više navrata velikom brzinom upravljao skuterom prema oštećenom koji se najpre nalazio na gumenoj dasci, a nakon obaranja sa daske i u vodi, pri čemu je od zadatih udaraca zadobio lake telesne povrede.

- Nakon što je javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Pančevu omogućio osumnjičenom da iznese odbranu, on se izjasnio da nije sposoban da to učini, a nadležni Viši sud mu je po predlogu tužilaštva odredio pritvor u trajanju do 30 dana zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticajem na svedoka kao i zato što mu se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju preko deset godina, a način izvršenja krivičnog dela je doveo do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.