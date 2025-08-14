Zločin

NASTAVLJA SE HAPŠENJE BLOKADERA: Dvojica pala u Odžacima (VIDEO)

В.Н.

14. 08. 2025. u 15:41

POLICIJA je nastavila sa hapšenjem blokadera siledžija koji su pravili nerede i izazivali haos širom Srbije.

НАСТАВЉА СЕ ХАПШЕЊЕ БЛОКАДЕРА: Двојица пала у Оџацима (ВИДЕО)

Foto: Printcreen

Dvojica blokadera uhapšena su danas u Odžacima. 

Najpre je na ulici u Odžacima uhapšen blokader M.S.

Nakon njega uhapšen je i M.M. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VRBOVANJE U TOKU: Šešelj otkrio svoje mračne sumnje

VRBOVANjE U TOKU: Šešelj otkrio svoje mračne sumnje