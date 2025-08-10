Zločin

HAPŠENJE U OBRENOVCU: Privedena žena osumnjičena za proizvodnju i prodaju droge

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

10. 08. 2025. u 12:36

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Obrenovcu uhapsili su K. I. (46) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopštio je MUP.

ХАПШЕЊЕ У ОБРЕНОВЦУ: Приведена жена осумњичена за производњу и продају дроге

Foto: Lj.P.

Policijski službenici su, po naredbi Višeg suda u Beogradu, izvršili pretres prostorija jedne trgovinske radnje u Obrenovcu registrovane za prodaju slatkih poslastica koju koristi osumnjičena i pronašli kesu sa oko 50 grama zelene materije i dva manja paketa sa istom materijom za koju se sumnja da je kanabis, dve elektronske vagice, kao i rasutu biljnu zelenu materiju nalik na opojnu drogu.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 sati i ona će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedena u nadležno tužilaštvo.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VIRC, MILIONI I SEĆANJE NA ŽOTU: Liverpul kreće u pohod na SVE - prva žrtva je uzdrmani Kristal palas

VIRC, MILIONI I SEĆANjE NA ŽOTU: Liverpul kreće u pohod na SVE - prva "žrtva" je uzdrmani Kristal palas