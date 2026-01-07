"HTELI DA IDU OD KUĆE DO KUĆE I DA UBIJAJU": Opsadno stanje na Zvezdari, sumnja se da je maloletni krvnik imao i saučesnika
MIRNO praznično popodne u Jovijanovoj ulici na Zvezdari pretvorilo se u poprište nezapamćenog užasa.
Šesnaestogodišnji D. P. pokušao je na Božić da likvidira babu i dedu, a potom je pucao u sebe.
Dok se lekari bore za život dvoje teško povređenih, na videlo izlaze jezivi detalji koji ukazuju na to da je tragedija mogla biti još većih razmera.
Krvavi pir zbog 18.000 evra
Prema nezvaničnim informacijama, motiv ovog svirepog napada je novac. Maloletnik je od babe i dede zahtevao sumu od 18.000 evra, a kada su oni odbili da mu predaju novac, usledila je pucnjava.
Mladić je dedi Z. P. (68) pucao direktno u glavu, nanevši mu povrede opasne po život.
Baku S. P. (67) pogodio je u ruku.
Nakon toga, mladić je ispalio hitac sebi u stomak i glavu, a pronađen je u lokvi krvi.
Misteriozni saučesnik i plan o masovnom ubistvu?
Novi podaci iz istrage uneli su dodatni strah među stanovnike Zvezdare. Prema rečima komšija, maloletni D. P. u kuću nije došao sam, već u pratnji druga za kojim policija trenutno intenzivno traga.
„Nakon pucnjave, deda je izleteo krvav iz kuće i tražio pomoć. Policija nam je rekla da su imali nameru da idu od kuće do kuće i ubijaju redom“, tvrdi jedan od šokiranih komšija.
Odgajili ga baba i deda, on im vratio mecima
Pozadina priče o problematičnom mladiću dodatno potresa javnost. Kako saznajemo, D. P. i njegovog brata majka je napustila dok su bili deca, a odgajili su ih upravo baba i deda u koje je danas pucao. Mladić je od ranije poznat kao problematičan, imao je prijave za nasilje u porodici, a za njim je navodno bila raspisana i policijska potraga.
Opsadno stanje u Jovijanovoj ulici
Jeziva scena na licu mesta; dvorište je blokirano policijskim trakama, dok su forenzičari i inspektori satima vršili uviđaj. Ulica je i dalje pod nadzorom jakih policijskih snaga koje pokušavaju da lociraju drugog mladića koji je bio sa napadačem.
Na VMA lekari ulažu nadljudske napore da spasu živote dede i unuka, dok je baka trenutno van životne opasnosti.
(Telegraf)
BONUS VIDEO-
Preporučujemo
POZNATO STANjE DEDE I MALOLETNOG KRVNIKA SA ZVEZDARE: Detalji horora u Beogradu
07. 01. 2026. u 19:41
KRVAVI BOŽIĆ U BEOGRADU: Mladić (16) pucao u babu i dedu, pa pokušao samoubistvo
07. 01. 2026. u 19:12
ZBOG 18 HILjADA EVRA PUCAO DEDI PA SEBI U GLAVU? Detalji božićnog krvavog pira u Beogradu
07. 01. 2026. u 19:20
PUTINOV SPECIJALAC: Gotovo je sa Grenlandom, neka se spremi Kanada?
SJEDINjENE Američke Države su već odlučile o sudbini Grenlanda, da li je na redu Kanada, zapitao se Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsednika Vladimir Putina za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom.
06. 01. 2026. u 12:49
BRITANCI TVRDE: Ovo je Trampov plan za Grenland, pogledajte šta nudi američki predsednik
SJEDINjENE Američke Države žele da ponude Grenlandu sporazum o slobodnom pridruživanju, sličan onom koje Vašington ima sa pojedinim malim državama u Tihom okeanu, saznaje Ekonomist.
06. 01. 2026. u 14:39
AKO VAM AUTO PROKLIZA: Savet automobiliste koji može spasiti živote - kako bezbedno voziti po SNEGU
ČEDOMIR Brkić objasnio je kako vozači treba da pravilno očiste automobile nakon snežnih padavina, ali i kako da voze, upravljaju i ponašaju se u saobraćaju.
05. 01. 2026. u 19:27
Komentari (0)